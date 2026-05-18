Neue E-Motoren-Generation von Hyundai: Leichter und billiger

Das neue PE-System von Hyundai Mobis integriert Elektromotor, Inverter und Untersetzungsgetriebe in einem kompakten Gehäuse und erreicht eine Leistung von bis zu 160 kW (217 PS). Laut Hersteller ist das System so konzipiert, dass es in einer Vielzahl von Fahrzeugklassen eingesetzt werden kann – von der Kompaktklasse bis hin zu leistungsstarken Elektrofahrzeugen. Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, zwei dieser Systeme in einem Fahrzeug zu installieren, wodurch ein elektrischer Allradantrieb mit verdoppelter Gesamtleistung entsteht.

Ein zentraler Aspekt der Entwicklung war die Verbesserung der Leistungsdichte. Hyundai Mobis gibt an, dass das Verhältnis von Leistung zu Gewicht im Vergleich zu ähnlichen Produkten um rund 16 Prozent gesteigert wurde. Gleichzeitig konnte das Gesamtvolumen des Systems um etwa 20 Prozent reduziert werden. Dies wurde durch eine optimierte Kühlstruktur sowie den Einsatz effizienterer Leistungshalbleiter erreicht.

Modularität als Schlüssel zur Kostenreduktion Ein weiterer Vorteil des neuen Systems liegt in seiner modularen Bauweise. Hyundai Mobis setzt auf standardisierte Komponenten wie den Stator des Elektromotors und das Leistungselektronikmodul. Dieser Ansatz ermöglicht es, dieselben Bauteile für unterschiedliche Leistungsstufen und Fahrzeugplattformen zu verwenden. Statt jedes Antriebssystem individuell anzupassen, können Hersteller diese Module flexibel einsetzen. Dies reduziert sowohl Entwicklungsaufwand als auch Produktionskosten.

Globale Expansionsstrategie Hyundai Mobis verfolgt mit dem neuen PE-System eine klare Expansionsstrategie. Während das Unternehmen traditionell hauptsächlich die Marken Hyundai und Kia beliefert hat, richtet sich das Angebot nun verstärkt an externe Hersteller weltweit. Laut offiziellen Angaben konnte Hyundai Mobis im Jahr 2025 Aufträge im Wert von 9,17 Milliarden US-Dollar von internationalen Kunden sichern.

Besonders in Nordamerika und Europa zeigt sich großes Interesse an den Elektrifizierungskomponenten des Unternehmens. Hierzu zählen neben dem neuen PE-System auch Batteriesysteme und andere elektronische Bauteile. Um potenzielle Kunden von der Qualität seiner Produkte zu überzeugen, veranstaltet Hyundai Mobis regelmäßig Demonstrationen unter realistischen Bedingungen – etwa bei Wintertests in Schweden.

Bedeutung für den Markt Die Einführung eines standardisierten PE-Systems könnte weitreichende Auswirkungen auf die Automobilindustrie haben. Zum einen ermöglicht es Herstellern eine schnellere Markteinführung neuer Modelle mit geringeren Investitionen in Forschung und Entwicklung. Zum anderen profitieren Endkunden von effizienteren Fahrzeugen mit höherer Reichweite.