Lexus RZ Modellpflege 2026: Ohne Lenksäule, aber mit Fake-Getriebe und Preisschild

Der 2023 eingeführte Elektro-SUV RZ erhält zum Modelljahr 2026 eine Überarbeitung. Die bringt neue Antriebsvarianten, mehr Reichweite, erstmals eine F-Sport-Version sowie ein Steer-by-Wire-System.

Wie fährt sich der Lexus RZ 550e F Sport mit 408 PS und Steer-by-Wire-Lenkung? Zunächst einmal fremd. Und das liegt auch am Lenkrad selbst, einer Art Steuerhorn, das sein Erfinder Tesla als "Yoke" bezeichnet. Nicht nur Form und Handhabung erfordern, besonders beim Rangieren, Gewöhnung – hier laufen auch wichtige Bedienfunktionen anders ab. Blinker und Scheibenwischer werden mithilfe kleiner Hebel respektive Regler direkt am Steuer betätigt. Ein Vorteil des Yoke-Lenkrads: freie Sicht auf die Instrumente. Im Fall des Lexus ist das allerdings kein besonders erfreulicher Anblick, denn Auflösung und Kontrast des Displays sind mau, die Schriftgröße ist zu klein.

Wenn der Fahrer am Yoke-Steuer des F Sport dreht, wird die Bewegung nicht über eine Lenksäule, sondern rein elektrisch über Sensoren und Steuergeräte ans Lenkgetriebe geleitet. Das Steer-by-Wire-System ermöglicht neben der Entkopplung von Antriebseinflüssen einen Lenkradeinschlag, der stets extrem klein ist (nur 200 Grad von Anschlag zu Anschlag). Bei langsamer Geschwindigkeit reagiert der Lexus sehr stark auf Lenkkommandos und wirkt dabei etwas nervös, mit höherem Tempo wird die elektronische Übersetzung indirekter. Jetzt fährt sich der RZ gelassen und handlich und lenkt so ein, wie der Fahrer es sich vorstellt; das tut er spontan, wenn auch recht gefühllos. Ist das System tatsächlich ein großer Fortschritt? Nicht unbedingt. Die ebenfalls gefahrene Standardlenkung der RZ-Baureihe ist gut abgestimmt und bietet ein Mehr an Rückmeldung.

Und sonst? Der 550e F Sport punktet mit einem harmonischen Fahrwerks-Set-up, das einen guten Kompromiss aus Komfort und sportlichem Anspruch findet. Auch der spaßige Vortrieb und das übersichtlich gestaltete Cockpit gefallen. Die serienmäßigen Sportsitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt, nur die Beinauflage könnte für Großgewachsene etwas zu kurz ausfallen. Exklusiv für das Topmodell gibt es eine simulierte Achtgang-Automatik, die über Lenkradpaddel "geschaltet" wird – nette Spielerei, mehr jedoch nicht. Maximal 150 kW am DC-Lader und 450 km WLTP-Reichweite sind aber nur "geht so".

Überarbeiteter Elektroantrieb Das batterieelektrische System des RZ wurde komplett überarbeitet. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Steigerung von Alltagstauglichkeit und Fahrvergnügen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören die Einführung einer neuen e-Axle mit verbesserter Motorleistung, gesteigerter Effizienz des Inverters und einer deutlichen Reduzierung der Energieverluste sowie die Einführung einer neuen Lithium-Ionen-Batterie, deren Kapazität auf 77,0 kWh erhöht wurde. Die gesteigerte Leistung der Lithium-Ionen-Batterie ist auf die Optimierung und eine höhere Anzahl der Batteriezellen zurückzuführen. In Folge legt auch die Leistung des E-Motors zu.

Der aufgefrischte RZ ist entsprechend als RZ 350e mit 165 kW (224 PS), als RZ 500e mit 280 kW (380 PS) und neu als RZ 550e F Sport mit 300 kW (408 PS) erhältlich. Letzterer bietet neben dem potenten Allradantrieb ein besonders dynamisches Styling, ein sportlicheres Innenraumambiente, ein neu abgestimmtes Fahrwerk sowie ein simuliertes Achtgang-Getriebe, bei dem die Gänge per Schaltpaddel am Lenkrad eingelegt werden. Darüber hinaus verdoppelt sich die Anhängelast des allradgetriebenen RZ, der nun bis zu 1.500 kg ziehen kann.

Zudem bringt das überarbeitete System um bis zu 100 Kilometer mehr Reichweite. Zusammen mit dem neuen 22-kW-Onboard-Charger sinkt zudem die Ladezeit auf etwa 30 Minuten.

Steer-by-Wire-Lenkung Neu im Lexus RZ ist das Steer-by-Wire-Lenksystem, das ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkeinrichtung und Vorderrädern auskommt. Das Lenkrad bekommt eine beinahe rechteckige Form mit geschwungenen Griffen auf der linken und rechten Seite. Den gewonnenen Platz schlägt Lexus einer neuen Cockpit-Gestaltung zu. Das neue Lenksystem arbeitet mit einer geschwindigkeitsabhängigen Lenkübersetzung und dreht vom linken bis zum rechten Anschlag gerade einmal 200 Grad. Optimiert wurde bei den Allradmodellen auch die Kraftverteilung zwischen den Achsen. Lexus verspricht sich davon weniger Nickbewegungen, ein besseres Beschleunigungsgefühl sowie eine präzisere Spurhaltung bei Kurvenfahrten.

Gezielte Versteifungen in der Karosseriestruktur und neu abgestimmte Dämpfer sollen die Fahrdynamik und Stabilität sowie den Fahrkomfort erhöhen. Zusätzliche Dämmmaßnahmen senken das Innengeräusch. Hinzu kommen neue Innenraumverkleidungen aus Recycling-Material, eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung sowie eine Verdunkelungsfunktion für das Panoramadach.

F-Sport-Ausstattung Das oben bereits erwähnte F-Sport-Modell trägt eigenständig gezeichnete Schürzen an Front und Heck sowie einen Front- und einen Heckspoiler. Unter den Radläufen sitzen 20 Zoll große Leichtmetallfelgen mit aerodynamischen Abdeckungen. Das F-Sport-Modell wird in der exklusiven neuen Außenfarbe Neutrino Grey mit metallischen Akzenten angeboten, die einen starken Kontrast zu den schwarzen Design-Elementen des Fahrzeugs bildet. Der Innenraum ist in Grau und Schwarz gehalten. Blaue Nähte und Muster setzen Akzente. Hinzu kommen sportlicher geformte Vordersitze, Einstiegsleisten sowie ein Sportlenkrad und Alu-Pedale.

Marktstart und Preise Bei den Händlern debütiert der aufgefrischte RZ am 14. Februar 2026. Die ersten Auslieferungen sollen bereits in den Folgewochen erfolgen. Als Grundpreis für den RZ 350e FWD nennt Lexus 578.100 Euro. Der RZ 500e Direct4 ist ab 63.000 Euro zu haben. Die Top-Variante RZ 550e Direct4 ist erst ab 78.700 Euro zu haben.