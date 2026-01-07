Luxus-Limousine Yangwang U7 mit einer Tonne Akku: Gigantische Batterie, enormes Gewicht

Der chinesische Hersteller BYD erweitert das Technikpaket seiner Luxusmarke Yangwang um eine besonders große Hochvoltbatterie. Für die vollelektrische Limousine U7 stehen künftig zwei Batterievarianten zur Verfügung, ein Paket mit 135,5 Kilowattstunden und eine Version mit 150,01 Kilowattstunden. Beide basieren auf der hauseigenen Blade-Technologie mit Lithiumeisenphosphat-Zellen. In den Zulassungsunterlagen des chinesischen Industrieministeriums ist neben der Kapazität auch das Gewicht aufgeführt, das bei der größeren Batterie 926 Kilogramm beträgt. Das kleinere Paket bringt es immer noch auf 903 Kilogramm. Damit erreicht der Energiespeicher nahezu das Gewicht eines kompletten Kleinwagens.

Über drei Tonnen schwer Die hohe Masse des Akkus prägt das gesamte Fahrzeug. Je nach Batterie und Sitzanordnung liegt das Leergewicht des Yangwang U7 zwischen rund 3.095 und 3.290 Kilogramm. Ein erheblicher Teil davon entfällt allein auf den Energiespeicher, der damit zu den schwersten je in einer Serienlimousine verbauten Batteriesystemen gehört. Die rechnerische Energiedichte des 150-kWh-Pakets liegt bei etwa 162 Wattstunden pro Kilogramm, beim kleineren Akku bei rund 150 Wattstunden pro Kilogramm. Diese Werte verdeutlichen, dass die enorme Kapazität vor allem durch die schiere Menge an Zellen erreicht wird und weniger durch besonders leichte Bauweise.

Trotz des hohen Gewichts bleiben die Abmessungen und die technische Auslegung des Fahrzeugs unverändert. Der Yangwang U7 misst 5.265 Millimeter in der Länge, 1.998 Millimeter in der Breite und 1.517 Millimeter in der Höhe. Der Radstand beträgt 3.160 Millimeter. Angeboten wird die Limousine weiterhin als Vier- oder Fünfsitzer. Den Antrieb übernimmt das e4-System mit vier permanentmagneterregten Synchronmotoren, die jeweils bis zu 240 Kilowatt leisten. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 960 Kilowatt beziehungsweise 1.287 PS. Das maximale Drehmoment wird mit 1.584 Newtonmetern angegeben. Trotz der hohen Fahrzeugmasse beschleunigt der U7 in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 270 Kilometer pro Stunde.

1.006 Kilometer Reichweite Die neue 150-kWh-Batterie ermöglicht nach dem chinesischen CLTC-Zyklus eine Reichweite von bis zu 1.006 Kilometern. Mit der kleineren Batterie sind es bis zu 860 Kilometer. Innerhalb des BYD-Konzerns ist der Yangwang U7 damit das Modell mit der größten Reichweitenangabe. Neben den reinen Elektroversionen wird die Limousine auch als Plug-in-Hybrid angeboten. Diese Variante kombiniert einen Elektromotor mit einem neu entwickelten Boxermotor als Range Extender und nutzt eine 52,4-kWh-Batterie, die eine elektrische Reichweite von bis zu 200 Kilometern erlaubt.

Zur Ausstattung des U7 gehören unter anderem das Assistenzsystem God’s Eye A mit drei Lidar-Sensoren, das aktive Fahrwerk DiSus-Z und eine Karosserie mit einem angegebenen Luftwiderstandsbeiwert von 0,195. Diese Komponenten bleiben auch in Verbindung mit den größeren Batterien erhalten. Innerhalb der Yangwang-Baureihe ergänzt der U7 die Modelle U8, U8L und den elektrischen Supersportwagen U9.