Maxus eDeliver 75 Premiere: Elektrischer China-Truck kommt nach Europa

Maxus, eine Tochtermarke des chinesischen SAIC-Konzerns, will künftig auch bei mittelschweren Lkw ein Alternativangebot in den Markt stellen. Bislang war die auf Nutzfahrzeuge und Vans spezialisierte Marke mit Pick-up-Modellen und verschiedenen Kastenwagen in den Gewichtsklassen bis 3,5 Tonnen unterwegs, der eDeliver 75 wird das erste Modell in der 7,5-Tonnen-Kategorie. Die Premiere fand in Großbritannien statt, eine Ausweitung auf EU-Märkte ist wahrscheinlich. In Deutschland ist die Marke über den offiziellen Importeur Maxomotive in Köln vertreten.

Rund 250 Kilometer Reichweite Beim neuen eDeliver 75 handelt es sich um einen Standard-Lkw, der zum Elektrofahrzeug umgerüstet wurde. Die Batterien sind mittig unter dem Leiterrahmen befestigt, der Elektroantrieb ist direkt am Differenzialeingang der starren Hinterachse angeflanscht. Der Lkw wird als Fahrgestell mit zwei Radständen von 3,8 und 4,5 Metern angeboten und kann mit Aufbauten auf eine Gesamtlänge von bis zu 6,8 Metern sowie eine Höhe von 4,3 Metern kommen. Bei der Nutzlast nennt der Hersteller bis zu 4.590 Kilogramm, während die Anhängelast bei maximal 3,5 Tonnen liegt.

Für den Antrieb sorgt ein 120-kWh-LFP-Akku, der eine Reichweite von rund 250 Kilometern (WLTP) ermöglichen soll. Geladen wird mit bis zu 120 kW am Schnelllader. Ein elektrischer Nebenabtrieb (ePTO) stellt zusätzlich bis zu 100 kW Leistung bereit, womit sich beispielsweise eine Kipper-Hydraulik ansteuern lässt. Laut Maxus sollen in Zukunft noch weitere Batteriegrößen als Option angeboten werden.

Neben Fahrer- und Beifahrerairbags gehören ein beheizbares Multifunktionslenkrad, schlüsselloser Start, Tempomat und eine Vehicle-to-Load-Funktion zur Serienausstattung, womit sich der 7,5-Tonner auch als Stromversorgung für Maschinen eignet. Ein Assistenzpaket mit Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner, automatischer Notbremsung, Totwinkelüberwachung sowie Verkehrszeichenerkennung ist optional verfügbar. Ergänzt wird dies durch ein 360-Grad-Kamerasystem, das über ein 12,3-Zoll-Infotainmentsystem bedient wird und moderne Konnektivität mit DAB-Radio, Apple CarPlay und Android Auto bietet.