Mega-Rabatt auf E-Transporter: Stellantis verkauft Elektro-Vans zum Diesel-Preis

Der Nutzfahrzeugbereich des Stellantis-Konzerns, Stellantis Pro One, startet eine europaweite Verkaufsaktion für elektrisch angetriebene Transporter. Dabei werden die Stromer-Versionen bis Ende Juni zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants angeboten. Wie Stellantis mitteilt, wendet sich das Angebot an gewerbliche Kunden; die Pkw-Versionen sind nicht von der Verkaufsaktion betroffen.

Alle Marken sind betroffen In die Aktion einbezogen ist die komplette Kompakt-Van-Baureihe mit dem Citroën Berlingo , dem Fiat Professional Doblò, dem Opel Combo sowie dem Peugeot Partner . Ebenso umfasst sie die mittlere Transporterklasse mit Citroën Jumpy , Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro und Peugeot Expert . Für all diese Modelle werden die batterieelektrischen Versionen im Aktionszeitraum zu den gleichen Konditionen angeboten wie die entsprechenden Dieselvarianten.

Die Nutzlasten der Fahrzeuge liegen je nach Modell und Ausführung zwischen 800 Kilogramm und 1,5 Tonnen. Bei den elektrischen Versionen nennt der Hersteller eine maximale Reichweite von bis zu 340 Kilometern für die kompakten Transporter und bis zu 350 Kilometern für die Modelle der mittleren Klasse.

Die Aktion gilt europaweit und ist bis Ende Juni 2026 befristet. Mit dem Angebot sollen gewerbliche Kunden die Möglichkeit erhalten, zwischen Diesel- und Elektroantrieb zu wählen, ohne dass sich der Anschaffungspreis unterscheidet.

Und was gilt jetzt? Eric Laforge, Global Senior Vice President von Stellantis Pro One, erklärte dazu: "Mit dieser Kampagne unternimmt Stellantis Pro One einen konkreten Schritt, um professionelle Kunden in jeder Phase ihres Elektrifizierungswegs zu unterstützen. Indem wir batterieelektrische Nutzfahrzeuge zum gleichen Preis wie Diesel anbieten, machen wir elektrische Mobilität zu einer realistischen und zugänglichen Option für alle gewerblichen Kunden."

Unklar bleibt jedoch, auf welche Diesel-Versionen genau sich diese Preisreduktion bezieht. Denn sowohl die kompakten als auch die mittelgroßen Transporter befinden sich mit verschiedenen Selbstzündern im Programm. So stehen bei den kompakten Vans wie dem Opel Combo oder dem Peugeot Expert verschieden starke 1,5-Liter-Diesel mit Schaltgetriebe und Automatik von 102 bis 131 PS zur Auswahl. Bei den mittelgroßen Transportern sind zusätzlich zu den 1,5er-Dieselmotoren auch verschiedene Varianten mit 2,2-Liter-Diesel und bis zu 180 PS verfügbar.

Fast 9.000 Euro Rabatt denkbar Nimmt man die Stellantis-Ankündigung wörtlich und zieht das jeweils günstigste Dieselmodell als Referenz heran, könnte der Nachlass auf die Elektromodelle über 8.000 Euro betragen. Beispiel Opel Combo: Dort beginnt das Diesel-Angebot für den 1,5er-Selbstzünder mit 102 PS bei 28.560 Euro, der günstigste Elektro-Combo mit 100 kW/136 PS liegt aktuell bei 37.485 Euro. Das entspräche einem Nachlass von 8.925 Euro auf den Elektro-Combo. Bezieht man den stärkeren Diesel mit 96 kW/131 PS und Automatikgetriebe in die Kalkulation, wären es im Fall des Opel Combo immer noch 5.950 Euro Rabatt auf den Elektriker.

Ähnlich sieht es bei den mittelgroßen Transportern Citroën Jumpy, Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro und Peugeot Expert aus. Auch hier kurz der Blick in die Opel-Preisliste: Dort beginnt der Vivaro 1.5 Diesel mit 120 PS bei 38.734 Euro und der Elektro-Vivaro mit der kleinen 49-kWh-Batterie und dem 100-kW-Antrieb bei 47.005 Euro – rund 8.200 Euro Unterschied. Im Vergleich mit dem Vivaro 2.2D mit 150 PS und Automatik läge die Differenz bei 3.154 Euro. Den elektrischen Vivaro gibt es allerdings auch noch mit der alltagstauglicheren 75-kWh-Batterie ab 52.955 Euro. Alle genannten Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

In den Marken-Konfiguratoren ist das neue Angebot noch nicht abgebildet. Eine Anfrage von auto-motor-und-sport.de an Stellantis, welche Dieselmodelle konkret als Referenz für die Preisaktion gelten, wurde noch nicht beantwortet. Wir tragen diese Information nach, sobald sie vorliegt.