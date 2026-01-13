Mercedes CLA 200+ EQ: Kommt noch ein CLA mit Maxi-Reichweite?

Wer einen elektrisch angetriebenen Mercedes CLA fahren möchte, kann derzeit aus drei Varianten auswählen. Wie das auf die Marken Mercedes und Smart spezialisierte Portal "jesmb.de" berichtet, könnten perspektivisch weitere Modellversionen hinzukommen. Allerdings sollen nicht alle davon in Deutschland angeboten werden.

CLA 200+ mit Basisantrieb und großem Akku Demnach soll Mercedes einen CLA 200+ mit EQ-Technologie planen. Diese Version hätte – genau wie der bereits verfügbare Mercedes CLA 200 EQ "ohne Plus" – den elektrischen Heckantrieb mit 165 kW (224 PS) an Bord. Der Unterschied zwischen den 200ern: Statt eines 58-Kilowattstunden-Akkus mit LFP-Zelltechnologie (Lithium-Eisen-Phosphat) würde der Neuling die große Batterie mit einer Kapazität von 85 kWh und NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Kobalt) erhalten. Damit wäre eine deutlich höhere Reichweite möglich als im aktuellen Basismodell, das nach WLTP "nur" auf 541 Kilometer kommt.

Die Messlatte in dieser Hinsicht wäre dann der Mercedes CLA 250+ EQ, der ebenfalls mit dem 85-kWh-NMC-Akku ausgerüstet ist. Er ist mit einem WLTP-Wert von 792 Kilometern bislang der reichweitenstärkste elektrische Vertreter der neuen Baureihe auf Basis der MMA-Plattform. Ein vergleichbarer Aktionsradius wäre für den CLA 200+ mit EQ-Technologie denkbar. Vielleicht sogar ein höherer, schließlich ist sein Antrieb im Vergleich zum 200 kW (272 PS) starken 250er im Temperament etwas gezügelt und damit möglicherweise einen Tick energieeffizienter.

Der Haken an der Sache: Laut "jesmb.de" soll Mercedes die Einführung des CLA 200+ mit EQ-Technologie nur für einige ausgewählte ausländische Märkte, nicht aber in Deutschland planen. Hier kämen dem Portal zufolge Länder infrage, in denen für den CLA 250+ EQ aufgrund der höheren Motorleistung höhere Steuern fällig wären. Mercedes wollte das auf Nachfrage von auto motor und sport allerdings nicht bestätigen – genau wie die Behauptung, dass sich überhaupt ein CLA 200+ mit EQ-Technologie in der Pipeline befindet. "Spekulationen über unser zukünftiges Modellportfolio" kommentiere man grundsätzlich nicht.

Weitere CLA-Varianten in Deutschland geplant Folgerichtig stehen zwei weitere von "jesmb.de" ins Spiel gebrachte CLA-Modellversionen bislang ebenfalls unbestätigt im Raum. Dabei soll es sich einerseits um einen CLA 250 EQ (ohne Plus) handeln. Dieser tritt dem Portal zufolge mit dem stärkeren Heckantrieb (200 kW respektive 272 PS) und mit einem auf 74 kWh geschrumpften NMC-Akku an. Die kolportierte Reichweite soll etwa 695 Kilometer betragen und die Bestellfreigabe noch im ersten Quartal 2026 erfolgen. Später im Jahr ein ein allradgetriebener CLA 300 4-Matic EQ geplant, der mit etwa 300 PS den Abstand zum bisherigen Topmodell CLA 350 4-Matic EQ mit 354 PS und 771 Kilometern WLTP-Reichweite wahren soll.