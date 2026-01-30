Mercedes G 580 EQ: WLTP 468 km – wie realistisch ist das wirklich?

Die WLTP-Reichweite von 468 Kilometer klingt auf dem Papier vielversprechend. Doch wie bei vielen Elektrofahrzeugen weicht die reale Reichweite oft erheblich von den Herstellerangaben ab. Laut Tests beträgt die Autobahnreichweite des G 580 EQ bei moderater Fahrweise etwa 350 Kilometer. Bei sportlicher Fahrweise kann diese sogar auf rund 250 Kilometer sinken. Besonders im Gelände, wo der Energieverbrauch durch unebene Strecken und häufiges Beschleunigen steigt, dürfte die Reichweite noch weiter abnehmen.

Einfluss des Verbrauchs auf die Reichweite Der kombinierte Verbrauch des G 580 EQ wird mit 28 kWh/100 km angegeben. Auf der Autobahn steigt dieser Wert jedoch auf bis zu 38,4 kWh/100 km. Dies bedeutet, dass die Reichweite bei konstantem Autobahntempo deutlich unter den WLTP-Angaben liegt. Mit einer Batteriekapazität von 116 kWh ergibt sich bei Autobahnfahrten eine Reichweite von etwa 300 Kilometern, was für längere Strecken häufige Ladepausen erforderlich macht.

Ladezeiten und Infrastruktur Ein weiterer Faktor, der die Alltagstauglichkeit des G 580 EQ beeinflusst, sind die Ladezeiten. An einer DC-Schnellladestation kann der Akku in etwa 36 Minuten von 9 auf 80 Prozent geladen werden. An einer AC-Ladestation mit 11 kW dauert eine vollständige Ladung jedoch bis zu 12 Stunden. Dies macht eine sorgfältige Planung der Ladepausen unerlässlich, insbesondere auf längeren Reisen.

Herausforderungen im Gelände Im Gelände zeigt der G 580 EQ seine Stärken als Offroader, doch auch hier gibt es Einschränkungen. Das hohe Leergewicht von 3,1 Tonnen und die begrenzte Reichweite machen ihn für längere Offroad-Touren weniger geeignet. Zudem ist der Anhängerbetrieb nicht vorgesehen, was die Einsatzmöglichkeiten weiter einschränkt.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu anderen Elektro-SUVs schneidet der G 580 EQ in puncto Reichweite und Verbrauch eher durchschnittlich ab. Modelle wie der Tesla Model X oder der Rivian R1S bieten ähnliche oder sogar bessere Reichweiten bei vergleichbaren Preisen. Dies stellt Mercedes vor die Herausforderung, den G 580 EQ trotz seiner Schwächen attraktiv zu machen.