AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Fahrberichte

Yangwang U8: Wie kann dieser Luxus-SUV schwimmen?

Yangwang U8 (2026) im Fahr- und Schwimmbericht
Wie und warum kann dieser Luxus-SUV schwimmen?

Yangwang, die Luxusmarke des chinesischen Konzerns BYD, hat den fast 1.200 PS starken Luxus-Hybrid U8 im Programm. Der SUV kann nicht nur fahren und klettern, sondern auch schwimmen. Wir haben das ausprobiert und erklären die Technik dahinter.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
Als Favorit speichern

Zum großen Modellangebot des chinesischen Autokonzerns BYD zählt nicht nur das Portfolio der Kernmarke von Kleinwagen bis zum großen SUV, sondern gehören auch Premiummodelle der Labels Denza (jetzt auch in Europa) und Fangchengbao. Doch damit nicht genug. Nochmals höher positioniert ist Yangwang als Marke für Luxusmodelle und Technologieträger. Internationale Aufmerksamkeit hat Yangwang spätestens mit der Rekordfahrt des elektrischen Supersportwagens U9 Extreme bekommen, der mit gemessenen 496,22 km/h als schnellstes (Serien-)Auto der Welt gilt.

Fünf Motoren, fast 1.200 PS

Auch der Yangwang U8, ein 5,32 Meter langer Oberklasse-SUV mit seriellem Hybridantrieb (Range Extender), sorgt mit einer besonderen Art der Fortbewegung für Schlagzeilen – ...

Mehr zum Thema Geländewagen