Yangwang U8: Wie kann dieser Luxus-SUV schwimmen?

Zum großen Modellangebot des chinesischen Autokonzerns BYD zählt nicht nur das Portfolio der Kernmarke von Kleinwagen bis zum großen SUV, sondern gehören auch Premiummodelle der Labels Denza (jetzt auch in Europa) und Fangchengbao. Doch damit nicht genug. Nochmals höher positioniert ist Yangwang als Marke für Luxusmodelle und Technologieträger. Internationale Aufmerksamkeit hat Yangwang spätestens mit der Rekordfahrt des elektrischen Supersportwagens U9 Extreme bekommen, der mit gemessenen 496,22 km/h als schnellstes (Serien-)Auto der Welt gilt.