China-Geländewagen zum Dacia-Preis: GWM Haval H7 kommt nach Europa

Great Wall Motors erweitert sein Europa-Programm um einen weiteren SUV. Der neue GWM H7 soll laut Hersteller Ende 2026 auf europäischen Märkten starten. Auf der offiziellen Europa-Seite ist das Modell bereits mit "coming soon" dargestellt.

Der H7 tritt mit kantiger Linienführung, hoher Frontpartie und nahezu senkrechten Flächen an. Breite Radhäuser, markante Schulterpartien und eine aufrechte Dachlinie erinnern an klassische Geländewagenkonzepte und nehmen stilistisch deutliche Anleihen beim Land Rover Defender. Genannt werden rund 4,7 Meter Länge, 1,91 Meter Breite und 1,8 Meter Höhe. Der Radstand liegt bei 2,85 Metern.

Standard-Cockpit Im Innenraum setzt GWM auf eine digital geprägte Architektur ohne große Individualität. Zentral angeordnet ist ein 15,6-Zoll-Touchscreen, ergänzt durch ein 12,3-Zoll-Instrumentendisplay. Der Hersteller nennt außerdem eine weich ausgeführte Materialanmutung, groß dimensionierte Sitze und ein auf geringe Geräuschentwicklung ausgelegtes Akustikpaket. Das bordeigene Betriebssystem trägt den Namen Coffee OS und soll Infotainment-, Fahrzeug- und Assistenzfunktionen bündeln.

Für den Haval H7 stehen mehrere Antriebsoptionen zur Auswahl, vom reinen Verbrenner über verschiedene Hybrid-Konfigurationen bis hin zu einem knapp 450 PS starken Plug-in-Hybrid. In der ersten Ankündigung für die Europa-Premiere wird zunächst nur ein Hybrid-Antrieb angekündigt. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit zwei Elektromaschinen und erreicht eine Systemleistung von 164 kW/223 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 476 Newtonmeter, den 0-100 km/h-Sprint soll der Haval H7 in 7,7 Sekunden abliefern.

Mit Offroad-Technik Beim Fahrwerk und der Antriebstechnik zielt der H7 nicht nur auf Straßeneinsatz. Das Auto verfügt über verschiedene Fahrprogramme für lose oder rutschige Untergründe. Zumindest optional sollen auch Differenzialsperren verfügbar sein. Als Anhängelast werden 2,3 Tonnen angegeben. Zur Sicherheitsausstattung nennt GWM für den europäischen H7 unter anderem ein Level-2-Fahrerassistenzsystem. Dazu zählen je nach Ausführung adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhaltefunktionen, Kollisionswarnung und kamerabasierte Umfeldüberwachung.

GWM Das Cockpit ist eher nüchtern ausgeführt und ohne Überraschungen.

Offizielle Preisangaben für Europa gibt es noch nicht, allerdings gibt es Gerüchte über einen Basistarif von rund 35.000 Euro. Damit dürfte der Haval ziemlich einschlagen, denn die letzten verbliebenen Geländewagen in Europa von Toyota und Land Rover kosten längst doppelt so viel. Klar ist bislang nur der Zeitplan: Der Marktstart ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Deutschland dürfte dabei zu den relevanten Kernmärkten gehören, nachdem GWM seine Präsenz in Europa neu ordnet und das Modellprogramm erweitert.