Suzuki Jimny Elektro: Rückkehr des kleinen Offroaders als Stromer

Bei Wintertests fotografierte Prototypen sorgt für neue Spekulationen rund um den Suzuki Jimny . Das Fahrzeug wurde unter verschneiten Bedingungen erprobt und zeigt sich stark getarnt, was auf eine technische Überarbeitung hindeutet. Die Aufnahmen kursieren in sozialen Netzwerken. Auffällig ist dabei vor allem die Frontpartie: Der Kühlergrill ist auf den Bildern mit einer geschlossenen Abdeckung erkennbar, was ein klarer Hinweis auf einen E-Antrieb ist.

Erkennbar ein Stromer Sollte der Prototyp echt sein, würde er eine bemerkenswerte Kehrtwende markieren. Noch im Jahr 2024 hatte Suzuki eine Elektrifizierung des Jimny ausdrücklich ausgeschlossen. Unternehmenschef Toshihiro Suzuki argumentierte damals, dass Batterien und Elektromotoren das zentrale Merkmal des Modells beeinträchtigen würden: das geringe Gewicht. Zudem betonte er, der Jimny müsse sich selbst treu bleiben, was mit einem reinen Elektroantrieb schwer vereinbar sei.

Diese Haltung stand bereits im Kontrast zu früheren Ankündigungen. Im Rahmen der 2030-Strategie hatte Suzuki 2024 eine elektrische Modellpalette für Europa vorgestellt, in der auch ein kompakter Geländewagen mit klaren Jimny-Proportionen zu erkennen war. Insgesamt sollten bis zum Ende des Jahrzehnts mehrere batterieelektrische Modelle eingeführt werden.

Der nun gesichtete Prototyp liefert mehrere Hinweise, die über eine reine Modellpflege hinausgehen könnten. Neben dem geschlossenen Kühlergrill fallen horizontale LED-Tagfahrleuchten auf, die auf eine überarbeitete Frontgestaltung hindeuten. Gleichzeitig scheint das Fahrzeug die charakteristischen Offroad-Merkmale des Jimny beizubehalten. Dazu zählt insbesondere die Starrachse an der Vorderachse, die auf den Bildern erkennbar bleibt.

Viertürer wird erprobt Beim Testfahrzeug handelt es sich offenbar um die viertürige Variante, die in Indien produziert wird. Diese Version wird von dort aus auch in verschiedene Märkte exportiert, darunter Regionen in Afrika, Lateinamerika und Australien. Das getestete Fahrzeug zeigt zudem eine Rechtslenker-Konfiguration, was ebenfalls auf einen Ursprung außerhalb Europas hindeutet.

Suzuki Im Elektro-Fahrplan hatte Suzuki 2024 klar erkennbar einen Offroader im Jimny-Format angekündigt.

Technische Details zum Antrieb sind nicht bekannt. Sollte es sich tatsächlich um eine batterieelektrische Variante handeln, wäre ein Allradantrieb mit zwei Elektromotoren naheliegend. Suzuki nutzt eine solche Konfiguration bereits beim Suzuki e-Vitara, dem ersten Serien-Elektromodell der Marke. Ob sich diese Technik auf die spezifischen Anforderungen eines kompakten Geländewagens übertragen lässt, ist offen.

Elektrisch nach Europa? Ein elektrischer Antrieb würde die Charakteristik des Jimny dennoch in einem zentralen Punkt verändern. Elektromotoren stellen ihr maximales Drehmoment unmittelbar bereit, was insbesondere im Gelände Vorteile bei niedrigen Geschwindigkeiten bieten kann. Auch strategisch könnte ein solcher Schritt vorteilhaft sein. Der Jimny wurde in Europa zuletzt nur noch als leichtes Nutzfahrzeug angeboten und verschwand Mitte 2025 vollständig aus dem Programm, nachdem die verbleibenden Bestände ausgelaufen waren. Hintergrund waren unter anderem die CO₂-Flottenvorgaben, die sich mit dem vergleichsweise einfachen Benzinantrieb des Modells nicht einhalten ließen.

Vor diesem Hintergrund würde eine batterieelektrische Variante grundsätzlich neue Möglichkeiten eröffnen, das Modell wieder in Märkten mit strengen Emissionsvorgaben anzubieten. Ob Suzuki diesen Weg tatsächlich einschlägt, lässt sich anhand der aktuellen Informationslage jedoch nicht bestätigen. Wünschenswert wäre es.