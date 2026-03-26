Modellpflege Škoda Elroq und Enyaq: LFP-Akkus an der Basis und Frunk für alle

Zum Modelljahr 2027 werden beide Modelle auf ein Android-basiertes Infotainment-System umgestellt. Neben einer neuen Bildschirmoptik soll auch die Nutzerführung optimiert sein. Ein neuer App-Store macht zusätzliche Anwendungen direkt über das Infotainmentsystem verfügbar. Ein Update für ältere Modellversionen ist nicht möglich.

Zu den Neuerungen zählt auch ein digitaler Fahrzeugschlüssel. Damit lassen sich die SUV-Modelle per Smartphone öffnen, schließen und starten. Zudem hat Skoda den hauseigenen Ladeservice Powerpass jetzt direkt in das Navigationssystem integriert. Damit lassen sich Bewertungen und Preise von Ladestationen abrufen sowie Ladevorgänge direkt über den Navibildschirm starten.

Optimierte Assistenten, V2L und One-Pedal-Driving Erweitert wird auch der Funktionsumfang der MySkoda-App, die künftig auf Wunsch auch detailliertere Fahrdaten anzeigt. Mit der Funktion Vehicle-to-Load (V2L) können die E-Autos künftig auch externe Geräte mit Strom versorgen, die über einen Ladeanschlussadapter oder eine 230-Volt-Steckdose im Kofferraum angeschlossen sind. Neu ist auch das One-Pedal-Driving mit zwei Rekuperationsstufen.

Für clevere Details ist Skoda schon immer bekannt. Zum Modelljahr 2027 kommen in Elroq und Enyaq weitere hinzu. Der neue Frunk unter der vorderen Haube bietet 21 Liter zusätzlichen Stauraum, die induktive Ladeschale wird leistungsstärker und aktiv gekühlt. Die Assistenzsysteme greifen auf eine verbesserte Sensorik sowie erweiterte Online-Dienste zurück. Dadurch sollen eine präzisere Spurführung und eine sanftere Geschwindigkeitsregelung möglich sein. Der Spurwechselassistent wurde weiter verfeinert, und der Notfallassistent mit automatischem Spurwechsel auf Autobahnen kann das Fahrzeug jetzt auf den Standstreifen lenken, wenn der Fahrer nicht reagiert. Nachjustiert wurden auch der Kreuzungsassistent und die Fahrer-Müdigkeitsüberwachung. Wirklich clever ist die neue Tagfahrlichtregelung, die bei schlechten Sichtverhältnissen auch die Rückleuchten aktiviert.

Basis-Batterie wird größer, Leistung sinkt Zum neuen Modelljahr werden die 60er-Basismodelle von Elroq und Enyaq auf LFP-Batterien umgestellt. Die bieten mit 61 zu 59 kWh eine etwas größere Kapazität. Reichweiten wurden noch nicht kommuniziert. Allerdings sinkt in Kombination mit der neuen Batterie die Motorleistung von 150 auf 140 kW. Die Spurtzeit legt jeweils um 0,5 Sekunden zu, die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h bleibt unverändert. Als maximale Ladeleistung nennt Skoda bis zu 105 kW. Von 10 auf 80 Prozent geht es so in 26 Minuten.

Marktstart und Preise Die Markteinführung der aufgefrischten Modelle ist für Mitte 2026 geplant. In Deutschland soll der Bestellstart des Modelljahres 2027 Ende April erfolgen. Preise nennt Skoda noch nicht.