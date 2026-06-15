Wasserstofftanks mit Ablaufdatum: Warum sie getauscht werden müssen

Die Tanks in Wasserstoffautos bestehen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) und sind so konzipiert, dass sie extremen Druckbelastungen von bis zu 700 bar standhalten. Doch trotz ihrer robusten Bauweise altern diese Hochdruckbehälter im Laufe der Zeit. Faktoren wie Druckzyklen, Temperaturschwankungen und Betankungsstress führen zu Materialermüdung und möglichen Mikrorissen. Um die Sicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten, legen internationale Regelwerke wie die UN/ECE-Regelung Nr. 134 eine maximale Nutzungsdauer fest. Diese beträgt in der Regel 15 Jahre, kann aber je nach Hersteller auch bis zu 20 Jahre betragen.

Eine Verlängerung der Nutzungsdauer durch Prüfverfahren ist derzeit nicht möglich, da es an standardisierten und bezahlbaren Methoden fehlt, um kleinste Schäden im Material zuverlässig zu erkennen. Ohne solche Verfahren bleibt der Austausch des Tanks nach Ablauf der Frist alternativlos.

Kostenfaktor Tankwechsel: Eine wirtschaftliche Herausforderung Der Austausch eines Wasserstofftanks ist nicht nur technisch aufwendig, sondern auch teuer. Ein einzelner Tank kostet etwa 10.000 Euro, und viele Fahrzeuge verfügen über zwei oder drei solcher Behälter. Hinzu kommen Arbeitskosten von rund 4.000 Euro für den Wechsel in einer spezialisierten Werkstatt. Insgesamt können sich die Kosten somit auf über 30.000 Euro summieren – ein Betrag, der den Zeitwert vieler älterer Fahrzeuge deutlich übersteigt.

Ein Beispiel verdeutlicht das Problem: Ein Toyota Mirai der ersten Generation mit zwei Tanks wird auf dem Gebrauchtwagenmarkt oft für weniger als 10.000 Euro angeboten. Steht jedoch ein Tankwechsel an, übersteigen die Reparaturkosten schnell den Fahrzeugwert.

Unterschiede zwischen Herstellern und Modellen Toyota hat für den Mirai klare Vorgaben gemacht: Alle Modelle müssen nach spätestens 15 Jahren einen Tankwechsel durchlaufen. Hyundai hingegen erlaubt bei älteren Modellen wie dem ix35 Fuel Cell eine maximale Nutzungsdauer von bis zu 20 Jahren gemäß früherer EU-Regelungen.

BMW plant beim iX5 Hydrogen eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren dank moderner Technologien und optimierter Materialien. Allerdings befindet sich dieses Modell noch in der Entwicklungsphase und soll erst ab 2028 erhältlich sein.

Andere Hersteller wie Mercedes oder Honda verfolgen unterschiedliche Ansätze: Während Mercedes seinen GLC F-Cell ausschließlich als Leasingfahrzeug angeboten hat und somit keinen langfristigen Betrieb vorsieht, bietet Honda für den Clarity Fuel Cell in Europa keinen Tanktausch an – was das Fahrzeug nach Ablauf der Frist de facto unbrauchbar macht.

Was Käufer beachten sollten Gebrauchtwagenkäufer sollten vor dem Kauf eines Wasserstoffautos unbedingt das Herstellungsdatum der Tanks überprüfen sowie das Wechselintervall kennen. Diese Informationen finden sich auf einem Aufkleber im Tankdeckel oder direkt auf dem Typenschild des Tanks.

Zudem ist es essenziell, vorab eine Werkstatt zu identifizieren, die den Tankwechsel durchführen kann. Da nur wenige spezialisierte Betriebe hierfür zertifiziert sind, können lange Wartezeiten oder hohe Transportkosten entstehen.

Perspektiven für die Zukunft: Was sich ändern muss Damit Wasserstoffautos langfristig alltagstauglich bleiben, sind zwei Entwicklungen entscheidend: Erstens braucht es standardisierte Prüfverfahren für gebrauchte Tanks, um deren Sicherheit auch nach Ablauf der ursprünglichen Frist gewährleisten zu können. Zweitens müssen die Kosten für Ersatzteile durch größere Produktionsvolumina oder alternative Lieferanten sinken.

Ohne diese Fortschritte bleibt das Ablaufdatum ein zentrales Hindernis für die Verbreitung von Brennstoffzellenfahrzeugen – insbesondere im Gebrauchtwagenmarkt.