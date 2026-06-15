Bovensiepen 05 GT: BMW M5 Touring-Alternative aus Buchloe

Alpina baute unter Bovensiepen potente BMW-Modelle, die allerdings mehr auf Reisekomfort, als auf reine Fahrdynamik ausgelegt waren. Damit waren die Alpinas gesuchte Alternativen zu BMW M-Modellen. Seit Januar 2026 gehört die Marke Alpina BMW selbst. Der Autobauer nutzt das Label für Exklusivmodelle in Kleinserie. Bovensiepen hingegen scheint unter der neuen Eigenmarke exakt an die alte Alpina-Philosophie anzuknüpfen. Auf die Kleinserie Zagato mit 4er-Basis folgt nun mit dem 05 GT ein 5er Touring mit mächtig Leistung, aber nur dezent veränderter Optik.

Dezent angepasste Optik Für den neuen Look sorgt Designer Frank Stephenson, der früher schon für BMW, Mini, aber auch Ferrari, Maserati und McLaren gezeichnet hat. Die markanteste Veränderung ist eine umlaufende Design-Linie entlang der unteren Karosseriekante. Neu entworfen wurden dazu die Schürzen vorn und hinten sowie die Seitenschwellerverkleidungen. Im Gesicht trägt der Bovensiepen 05 GT ein lasergeschnittenes Edelstahlgrillgitter. Unter dem Heck lugt einen Vierrohrabgasanlage von Akrapovic aus Titan hervor – auch die kennen wir schon von den früheren Alpina-Kreationen.

Die Radläufe füllt Bovensiepen mit 21 Zoll großen Schmiederädern im Zehn-Doppelspeichen-Design. Sie tragen Pirelli-Pneus in einer Spezial-Bovensiepen-Konfiguration und BOV-Kennzeichnung. Das feinjustierte Fahrwerk mit angepassten Stützlagern, neuen Federn und einer speziellen Dom-Stirnwandstrebe soll – ganz Alpina – mehr Sportlichkeit mit höchstem Reisekomfort kombinieren.

800 PS für den M5 Hybridantrieb Unter der Haube wurde der Hybrid-Antrieb des M5, der dem 05 GT als Basis dient, nachgeschärft. Bovensiepen erhöht die Systemleistung auf 800 PS und 1.100 Nm. Damit soll der 2,55 Tonnen schwere Touring in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 spurten. Als Höchstgeschwindigkeit nennt Bovensiepen 305 km/h – wie BMW beim M5.

Ganz Alpina, Entschuldigung, ganz Bovensiepen, wird auch das Interieur in Manufaktur-Qualität weiter veredelt. Von Hand verarbeitetes Leder – Farbe nach Wunsch – bedeckt nahezu jede Oberfläche. BMW-Logos werden durch Bovensiepen-Logos ersetzt. Die Sitze tragen ebenfalls Bovensiepen- und 05 GT-Prägungen. Auf der Mittelkonsole sitzt eine Herkunftsplakette mit fortlaufender Seriennummer.

Ab Herbst ab rund 200.000 Euro Ausgeliefert werden die ersten Bovensiepen 05 GT-Modelle ab dem vierten Quartal 2026. Als Grundpreis nennen die Allgäuer 198.900 Euro. Zum Vergleich: Ein M5 Touring kostet bei BMW ab 174.200 Euro.