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Name für vierte Bentley-Baureihe steht fest: Der kleine E-SUV heißt Torcal

Name für vierte Bentley-Baureihe steht fest
Der kleine E-SUV heißt Torcal

2027 will Bentley seine erste vollelektrische Baureihe an den Start bringen. Jetzt hat der kommende Elektro-SUV einen Namen bekommen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.07.2026
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Bentley Torcal Teaser
Foto: Bentley

Der britische Autobauer Bentley arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer neuen Baureihe, die die Modellfamilien um Continental, Bentayga und Flying Spur ergänzen soll. Geplant ist ein kleinerer vollelektrischer SUV. Der soll nach verschiedenen Verzögerungen noch in 2026 präsentiert werden und dann 2027 auf den Markt kommen.

Torcal wie "Drehmoment"

Die bislang namenlose Baureihe wird Torcal heißen. Das gab der Autobauer jetzt bekannt. Als Namenspatron dient die spanische Karstlandschaft El Torcal de Antequera in Andalusien, die für ihre bizarren, von der Natur geformten Felsformationen bekannt ist. Torcal leitet sich aber auch vom lateinischen Wortstamm "torquere" (drehen/winden) ab, was wiederum als Basis für Torque – also Drehmoment gilt. Das kommende Elektro-Modell dürfte damit reichlich davon mitbringen, wenn es seinem Namen gerecht werden will.

Zuvor wurden für das erste Elektromodell von Bentley Namen wie Barnato oder Mayon gehandelt.

Bentley Torcal Teaser
Bentley

Der kleine Elektro-SUV von Bentley wird Torcal heißen.

Die offizielle Premiere des Bentley Torcal kündigen die Briten für den 29. September 2026 in London an. Was wir bislang über den Elektro-SUV der Briten wissen, können Sie hier nachlesen.

Fazit

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