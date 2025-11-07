Bentley verschiebt Elektro-Zukunft: Erstes E-Auto wird der Luxury Urban SUV

Als Bentley Ende November 2020 gut ein Jahr nach seinem 100-Jahres-Jubiläum die Strategie "Beyond100" skizzierte, waren die Elektropläne des Edelherstellers aus dem VW-Konzern noch sehr ambitioniert. Für 2025 war die Einführung des ersten Elektro-Bentley geplant; in den vier Folgejahren sollte jeweils ein weiteres reines E-Modell folgen. Von 2026 an wollten die Briten nur noch Plug-in-Hybrid- oder batterieelektrische Autos anbieten. 2030 sollte die Modellpalette gar nur noch aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen.

Doch bereits in seinen letzten Amtstagen schlug der zu Aston Martin gewechselte Ex-CEO Adrian Hallmark deutlich konservativere Töne an. Und sein Nachfolger, der von Porsche gekommene und zum 1. Juli 2024 angetretene Frank-Steffen Walliser, äußert sich noch zurückhaltender. "Der Plan ist, den ersten vollelektrischen Bentley 2026 zu zeigen und 2027 in den Markt einzuführen", sagt Walliser. Bentleys Ziel sei es, Mitte der 2030er-Jahre, also 2035, vollelektrisch zu sein. Demnach etwa fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Mit der schwammigen Formulierung vermeidet der gebürtige Stuttgarter zudem ein klares Elektro-Bekenntnis.

Elektro-Ziel 2035 wackelt Im November 2025 veröffentlichen die Briten einen neuen, weiter angepassten Zukunftsfahrplan, der jetzt "Beyond100+" heißt. Das Ziel ab 2035 nur noch elektrisch unterwegs zu sein, wurde kassiert. Solange die Kunden bevorzugt zu PHEV-Modellen greifen, wird man auf die komplette Elektro-Umstellung verzichten, heißt es in der neuen Mitteilung. Vielmehr sieht der überarbeitete Produktzyklusplan eine Erweiterung des Angebots an Modellen mit Verbrennungsmotor sowie Plug-in-Hybridantrieb vor.

Der erste reine, noch namenlose Elektro-Bentley soll dennoch Ende 2026 vorgestellt und dann im Laufe des Jahres 2027 in den Markt eingeführt werden. Auch wenn das vorerst als Luxury Urban SUV geführte Modell mit seinem Namen Kompaktheit suggeriert, ist er mit einer Länge von rund fünf Metern alles andere als klein.