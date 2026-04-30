Nebula Next 01 Jet Edition: Elektro-Supercar mit Raketenantrieb

Präsentiert wurde die Nebula Next 01 Jet Edition allerdings nicht auf der aktuell laufenden Peking Auto Show, sondern auf einem Haushaltselektronik-Event der Marke in San Francisco. Damit dürfte klar sein, dass das Rakentenauto der Chinesen eher ein Showstopper, denn ein ernsthaftes Supercar-Projekt ist.

Mit Elektro- und Raketenantrieb Der Nebula Next 01 Jet Edition selbst darf als reines Konzeptfahrzeug bezeichnet werden. Entsprechend dünn ist die Informationslage. Als Basis dürfte aber der zum Jahresbeginn auf der CES – ebenfalls als Konzept – vorgestellte Supersportwagen Dreame Nebula 1 dienen. Dieses Fahrzeug soll über insgesamt 1.876 PS aus vier Elektromotoren verfügen und in 1,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können.

Was die Chinesen mit der Jet Edition ankündigen klingt allerdings noch spektakulärer. Mit zwei Feststoff-Boosterrakten im Heck, die den Elektroantrieb mit einer Schubkraft von bis zu 100 Kilonewton unterstützen, soll die Jet Edition in nur 0,9 Sekunden auf Tempo 100 sprinten können. Zu einer möglichen Höchstgeschwindigkeit gibt es keinerlei Angaben.

Auch die weitere Technik bleibt weitestgehend in Dunkeln. Aus der dünnen Pressemitteilung und verschiedenen Darstellungen lassen sich ein Steer-by-Wire-Lenksystem, ein Brake-by-Wire-System sowie eine elektromagnetische aktive Federung herauslesen. Ein neues Lidar-System soll zudem "vollständig autonomes Fahren" ermöglichen. Und naheliegend für einen Hersteller smarter Haushaltsgeräte – der Nebula lässt sich komplett vernetzen, auch mit dem eigenen Haushalt. Und natürlich setzt das komplette Bordsystem auf KI.

Futuristisch klingt auch, was bislang vom Elektroantrieb bekannt ist. Der soll auf eine sulfidbasierte Feststoffbatterie in Cell-to-Pack-Konfiguration bauen und mit einer Batterieladung bis zu 550 Kilometer Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Zyklus ermöglichen.

Vom Staubsauger zum Supercar Das chinesische Unternehmen Dreame wurde 2017 gegründet und ist zuvor für seine Smart-Home-Geräte (überwiegend Staubsaugerroboter) und Körperpflegeprodukte bekannt. Im August 2025 kündigte Dreame Pläne für den Bau eines Supersportwagens an, der den Bugatti Chiron herausfordern soll.