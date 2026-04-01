Neue Batterieoptionen für den MG4: SolidCore bringt viele Vorteile

Die SolidCore-Batterie von MG basiert auf einer Halbfeststoff-Technologie, die als Zwischenlösung zwischen herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien und echten Feststoffbatterien gilt. Der Elektrolyt besteht zu 95 % aus festen Bestandteilen, was die thermische Stabilität erhöht und die Gefahr von Bränden reduziert. Laut MG verbessert die Batterie die Ladezeiten bei niedrigen Temperaturen um 15 % und die Leistungsabgabe um 20 %.

Ein weiterer Vorteil ist die Wahl manganreicher Kathodenmaterialien, die eine höhere Energiedichte ermöglichen. Dies führt zu einer gesteigerten Reichweite bei gleichem Gewicht. Gleichzeitig sind die Produktionskosten durch den Verzicht auf teure Materialien wie Nickel und Kobalt niedriger.

LFP-Batterien: Bewährte Technologie Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Sicherheit. Sie enthalten keine brennbaren Flüssigkeiten und sind weniger anfällig für thermisches Durchgehen. Allerdings bieten sie eine geringere Energiedichte, was sich in einer kürzeren Reichweite niederschlägt. LFP-Batterien sind zudem kostengünstiger und einfacher zu recyceln, was sie besonders für den Massenmarkt attraktiv macht.

Reichweite und Ladezeiten im Vergleich Die SolidCore-Batterie bietet laut MG eine Reichweite von bis zu 600 km nach chinesischer CLTC-Norm, während LFP-Batterien im MG4 Urban etwa 420 km nach europäischem WLTP-Standard erreichen. Die Ladezeit von 30 auf 80 % beträgt bei der SolidCore-Batterie 21 Minuten, während LFP-Batterien in der Regel längere Ladezeiten aufweisen.

Sicherheit und Haltbarkeit In puncto Sicherheit bietet die SolidCore-Batterie durch ihre halbfeste Struktur und die reduzierte Menge an flüssigem Elektrolyt klare Vorteile. LFP-Batterien punkten hingegen mit ihrer bewährten Robustheit und einer längeren Lebensdauer, was sie besonders für preisbewusste Käufer interessant macht.

Kosten und Verfügbarkeit Die Produktionskosten der SolidCore-Batterie sind höher als die von LFP-Batterien, was sich in einem höheren Fahrzeugpreis niederschlagen könnte. MG plant jedoch, die SolidCore-Technologie ab 2026 in Europa einzuführen, zunächst im MG4 Urban. LFP-Batterien bleiben weiterhin eine kostengünstige Alternative und sind bereits weit verbreitet.

Fazit: Für wen eignet sich welche Batterie? Die Wahl zwischen SolidCore- und LFP-Batterien hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Während die SolidCore-Technologie höhere Reichweiten und bessere Leistung bei Kälte bietet, sind LFP-Batterien die günstigere und langlebigere Option. Käufer sollten ihre Prioritäten sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.