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Neuer BMW 3er/i3 gegen Mercedes CLA: Erster Vergleich der deutschen Aushängeschilder

Vergleich: Neuer BMW 3er/i3 vs. Mercedes CLA
Duell der beiden Superstars

BMW 3er/i3 und Mercedes CLA sind die neuen Aushängeschilder ihrer Marken. Entsprechend hoch ist das gebotene Technik-Niveau. Ein erster Vergleich der beiden Hightech-Superstars.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.03.2026
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BMW i3 vs Mercedes CLA
Foto: Hersteller/Schönfeld

Mit dem BMW i3 der Plattform "Neue Klasse" stellt BMW seine Mittelklasse-Baureihe erstmals nicht als Verbrenner, sondern als Elektroauto vor. Der i3 ist dabei kein Ableger des für den Konzern so wichtigen 3ers, sondern das Leitmodell einer komplett neuen Auto-Generation: Design, Innenraum, Software und Bedienkonzept definieren, wie der kommende 3er aussehen wird. Parallel bleibt die klassische 3er-Welt erhalten. Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride folgen zeitversetzt, basieren technisch auf einer anderen Plattform, orientieren sich aber eng am elektrischen i3.

Dem gegenüber steht der Mercedes CLA, der diesen Spagat bereits vollzogen hat – allerdings auf einer gemeinsamen, modularen Technikplattform MMA (Mercedes Modular Architecture). Das Modell ...