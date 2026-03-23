Neuer BMW 3er/i3 gegen Mercedes CLA: Erster Vergleich der deutschen Aushängeschilder

Mit dem BMW i3 der Plattform "Neue Klasse" stellt BMW seine Mittelklasse-Baureihe erstmals nicht als Verbrenner, sondern als Elektroauto vor. Der i3 ist dabei kein Ableger des für den Konzern so wichtigen 3ers, sondern das Leitmodell einer komplett neuen Auto-Generation: Design, Innenraum, Software und Bedienkonzept definieren, wie der kommende 3er aussehen wird. Parallel bleibt die klassische 3er-Welt erhalten. Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride folgen zeitversetzt, basieren technisch auf einer anderen Plattform, orientieren sich aber eng am elektrischen i3.