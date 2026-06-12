Rückruf Mazda 6e: Anhängerbeleuchtung kann ausfallen

Die rein elektrische Limousine ist kaum auf dem Markt, da wird sie schon für einen Rückruf in die Werkstätten gebeten. In Deutschland sind 3.902 Fahrzeuge betroffen, weltweit 16.061 Einheiten. Das Problem liegt in einem fehlerhaften Steuermodul für die nachgerüstete Anhängerkupplung (TRM). Ist das Tagfahrlicht des Fahrzeugs aktiv, steuert die Software die Positions- und Schlussleuchten des Anhängers nicht an. Dadurch entspricht die Beleuchtung des Gespanns nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Betroffene Modelle Von dem Rückruf betroffen ist das Modell Mazda 6e aus dem Produktionszeitraum 22. Januar 2024 bis 11. April 2024. Die Aktion bezieht sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit einer nachgerüsteten Anhängerkupplung.

Im schlimmsten Fall kann die fehlende Beleuchtung die Sichtbarkeit des Anhängers für den nachfolgenden Verkehr erheblich reduzieren. Dadurch steigt das Risiko für Auffahrunfälle, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sind bisher keine Unfälle mit Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Mangel bekannt. auto motor und sport hat dazu beim Hersteller angefragt und noch keine Stellungnahme erhalten.

Maßnahmen und Information der Halter Die Rückrufaktion wird vom KBA unter der Referenznummer 16500R überwacht. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, einen Termin mit einer Mazda-Vertragswerkstatt zu vereinbaren.

In der Werkstatt wird die Software des Anhängerkupplungs-Steuermoduls neu programmiert. Der Eingriff ist für den Kunden kostenlos und dürfte nur kurze Zeit in Anspruch nehmen. Der herstellerinterne Code für die Aktion lautet AT016A.

Der neue Mazda 6e Der Mazda 6e ist das erste vollelektrische Mittelklassemodell der Marke und basiert auf einer neuen Plattform, die aus der Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Changan stammt. Das Fahrzeug wird mit Heckantrieb angeboten. In der Basisversion als Mazda 6e EV leistet das Modell 190 kW (258 PS) und kommt mit einem 68,8-kWh-Akku auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 479 Kilometern. Alternativ steht der Mazda 6e EV Long Range zur Wahl, der mit einem 80-kWh-Akku eine Reichweite von bis zu 552 Kilometern erzielt und dabei 180 kW (245 PS) leistet.