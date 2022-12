Nio mit Elektro-SUV-Coupé EC7 basiert auf dem EL7

Der chinesische Elektroauto-Hersteller stellt den EC7 vor, der auf der zweiten Generation der firmeneigenen Fahrzeug-Plattform basiert. Als Coupéversion des EL7 ist der EC7 4,97 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,71 Meter hoch, sein Radstand in Höhe von 2,96 Meter ist mit dem des EL7 identisch.

Auch der Antrieb ist mit dem des EL7 identisch: Vorne arbeitet ein 180 kW (245 PS) leistender Permanentmagnetmotor, an der Hinterachse sitzt eine Asynchronmaschine mit 300 kW (408 PS). Nio gibt die Systemleistung mit 480 kW (653 PS) und das Systemdrehmoment mit 850 Newtonmeter an. In 3,8 Sekunden soll der EC7 auf Tempo 100 spurten, die Reichweite soll nach dem aus europäischer Sicht realitätsfernen chinesischen CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) 940 Kilometer betragen. Für den Batteriewechsel soll ab der zweiten Hälfte von 2023 Pilot Power Swap verfügbar sein – hierbei sucht das System während der Navigation selbstständig nach der bestmöglichen Akku-Wechselstation. Auch soll dann nicht nur eine autonome Fahrt beim Batteriewechsel möglich sein, auch die Fahrt vom Rastplatz herunter zur Autobahn soll das Auto vollautonom bewältigen können.

Niedriger Luftwiderstandsbeiwert

Den Luftwiderstandsbeiwert des EC7 gibt der Hersteller mit 0,23 an, was für ein SUV ein Rekordwert wäre. Die Aerodynamik beeinflusst ein aktiver Heckflügel, der im Eco-Modus den Luftwiderstand senkt und im Sportmodus den Abtrieb an der Hinterachse erhöht. Zudem gehört eine höhenverstellbare Luftfederung zum Serienumfang.

Ein 1,94 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach lässt Licht in den Innenraum. Die Lichtdurchlässigkeit des elektrochromatischen Glases ist in fünf Stufen verstellbar. Die Schweinwerfer des EC7 sollen Bilder und Animationen auf die Fahrbahn projizieren können.

Der EC7 kostet in China mit Mietbatterie 418.000 Yuan (aktuell umgerechnet zirka 56.464 Euro). Mit 75-kWh-Batterie kostet das Auto 488.000 Yuan (65.919 Euro) und für den EC7 mit 100-kWh-Akku berechnet Nio 546.000 Yuan (etwa 73.754 Euro). In China ist das SUV-Coupé ab sofort bestellbar, die Auslieferungen sollen im Mai 2023 beginnen. Ob Nio den EC7 auch nach Europa bringt, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Der Nio EC7 ist die Coupé-Version des EL7. Demzufolge ändert sich nichts am ohnehin potenten Antrieb. Aber der Luftwiderstandsbeiwert sinkt – auf für SUV rekordverdächtige 0,23. Chinesische Kunden können den EC7 ab sofort bestellen, ob Nio das Auto auch in Europa anbietet, ist noch nicht bekannt. Die Preise beginnen auf dem chinesischen Markt mit umgerechnet zirka 56.464 Euro für die Variante mit Mietbatterie.