Porsche Cayenne S: Das elektrische Mittelding

Sportwagenbauer Porsche baut das Modellangebot des Cayenne Electric weiter aus und betont dabei die Mitte. Der neue Cayenne S soll eine ausgewogene Mischung aus hoher Performance, Effizienz und umfangreicher Ausstattung bieten. In der Hierarchie siedelt er sich zwischen dem Cayenne und dem Cayenne Turbo an.

Neue, mittlere Leistungsstufe Entsprechend ist auch der elektrische, zweimotorige Antriebsstrang ausgelegt. Sein Allradsystem leistet 400 kW (544 PS), mit Launch Control sogar bis zu 490 kW (666 PS). Das Leistungsplus gegenüber der Basisversion beträgt bis zu 165 kW (224 PS). Als Maximaldrehmoment werden 1.080 Nm genannt.

Den Spurt von null auf 100 km/h schafft der 2,6 Tonnen schwere Elektro-SUV in 3,8 Sekunden. 200 km/h werden aus dem Stand nach 12,3 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 250 km/h angegeben. Die Batterie bietet wie schon in den anderen Cayenne-Electric-Versionen eine Kapazität von 113 kWh. Im Cayenne S reicht dieser Energievorrat für Reichweiten von bis zu 653 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 400 kW Ladeleistung. Von 10 auf 80 Prozent geht es dabei in 16 Minuten. In zehn Minuten ist bereits genug Energie für weitere 330 Kilometer geladen. Am 11-kW-Lader benötigt der SUV für eine Vollladung elf Stunden, am 22-kW-Lader knapp sechs Stunden. Die Anhängelast liegt bei bis zu 3,5 Tonnen.

Eigenständige Optik, neue Optionen Optisch grenzt sich die Cayenne-S-Version von den Schwestermodellen durch modellspezifisch gezeichnete Bug- und Heckunterteile in Vulkangraumetallic ab. Die jeweiligen Einleger und der Diffusor sind in Wagenfarbe lackiert. Abgerundet wird der S-Auftritt durch 20 Zoll große Aero-Räder.

Aufgewertet werden kann der Cayenne S durch Optionen, die bislang dem Turbo vorbehalten waren. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sorgt auf Wunsch für eine noch präzisere Fahrdynamik. Das Active-Ride-Fahrwerk kompensiert Aufbaubewegungen nahezu vollständig und sorgt für außergewöhnliche Fahrstabilität. Zudem sind für das S-Modell die Carbon-Keramik-Stopper (PCCB) mit gelben Bremssätteln verfügbar. Gleiches gilt für das Sport-Chrono-Paket. Mit der Push-to-Pass-Funktion lassen sich für zehn Sekunden bis zu 90 kW (122 PS) Zusatzleistung abrufen. Der integrierte Rundstreckenmodus sorgt durch gezielte Vorkonditionierung der Batterie für maximale Performance auf der Rundstrecke.

Neue Manufaktur-Ausstattungen Gegen Extra-Euros stehen – wie auch für alle anderen Cayenne-Electric-Varianten – von der Porsche Exclusive Manufaktur kuratierte Ausstattungspakete zur Wahl. Das zum Auftakt aufgelegte Interieur-Style-Paket bietet eine Bi-Color-Lederausstattung in Schwarz und Delgadagrün, farbig angepasste Sicherheitsgurte und Kontrastnähte sowie gestickte Umrisse des Porsche-Wappens auf den Kopfstützen. Hinzu kommen lackierte Alu-Zierleisten, farbig angepasste Bedienelemente und Ziffernblätter, eine farbige Lenkradmarkierung und ein Manufaktur-Schriftzug auf der Mittelarmlehne. Schwarz eloxierte Türeinstiegsblenden aus Aluminium mit grün beleuchteter Modellbezeichnung sowie schwarze Fußmatten mit Einfassung, Einleger, Emblem und Ziernaht runden zusammen mit einem ebenfalls farbig gestalteten Schlüssel das Gesamtbild ab.

Marktstart und Preis Bestellt werden kann der Porsche Cayenne S ebenso wie die Manufaktur-Ausstattung ab sofort. Der Grundpreis für den neuen E-SUV liegt bei 126.400 Euro. Auch damit sortiert er sich zwischen Cayenne (105.200 Euro) und Cayenne Turbo (165.500 Euro) ein.