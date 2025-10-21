Porsche Macan GTS: Der Elektro-SUV für Sportfahrer

Bislang gliederte sich das Portfolio des elektrischen Macan in das Basismodell Macan, den Macan 4, den Macan 4S und – als Krönung – den Macan Turbo. Zwischen das Topmodell und den Macan 4S schiebt sich ab sofort der neue Macan GTS. Der soll mit seiner zusätzlichen Agilität und Querdynamik vor allem bei Sportfahrern punkten.

Bis zu 571 PS Leistung Der zweimotorige Allradantrieb leitet sich vom Macan 4S ab, setzt an der Hinterachse allerdings auf die stärkere E-Maschine aus dem Macan Turbo. Als Antriebsleistung werden 380 kW (526 PS) genannt. Per Overboost sind allerdings bis zu 420 kW (571 PS) und maximal 955 Nm Drehmoment abrufbar. Das Getriebe wird wie im Turbo auf die höhere Antriebspower angepasst. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Macan GTS in 3,8 Sekunden, und binnen 13,3 Sekunden sind aus dem Stand 200 km/h erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich bei 250 km/h ein. Der Macan 4S erreicht 240, der Turbo 260 km/h.

Die 100 kWh große Batterie ermöglicht dem Macan GTS Reichweiten von bis zu 586 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 270 kW Ladeleistung. An der Schnellladesäule lässt sich die Batterie in 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent nachladen. Damit der Antrieb dauerhaft hohe Leistung abgeben kann, ist der Macan GTS serienmäßig mit dem Sport-Chrono-Paket ausgestattet. Jenes wurde um den aus dem Taycan bekannten Rundstreckenmodus erweitert, der eine stärkere Batteriekühlung ermöglicht.

Dynamischere Fahrwerksauslegung Für noch mehr Fahrdynamik verbaut Porsche im Macan GTS eine Hinterachs-Quersperre sowie eine straffer abgestimmte Sport-Luftfederung mit einer Tieferlegung um zehn Millimeter; hinzu kommen neu abgestimmte Stabilisatoren. Noch mehr Agilität verspricht die optionale Hinterachslenkung. Damit der Macan GTS auch klingt, wie man es von einem GTS erwartet, bietet das Soundmodul die neuen Soundprofile "Sport" und "Sport Plus".

Eigenständige Optik Um den sportlichen Anspruch optisch zu unterstreichen, setzt der GTS außen wie innen auf eine eigenständige Optik. Front-, Seiten- und Heckansicht prägen schwarz lackierte Elemente. Hinzu kommen abgedunkelte Matrix-LED-Hauptscheinwerfer sowie stark konturierte Außenkanten oberhalb der Airblades. Ab Anfang 2026 wird Porsche für alle Macan-Modelle ein Sport-Design-Paket mit neuen Bug- und Heckverkleidungen und besonders sportlicher Optik anbieten. Der Macan GTS erhält dieses Paket als Erster – und das nicht nur serienmäßig, sondern auch in einer GTS-spezifischen Ausprägung: Die Kontrastelemente wie Einleger, Sideblades, Radlaufblenden und die Lippe des adaptiven Heckspoilers sind bei ihm schwarz ausgeführt.

Weitere GTS-Merkmale sind die breiter ausgestellten Seitenschwellerverkleidungen, die abgedunkelten Rückleuchten sowie die schwarzen Einleger in der Heckschürze und der neue Diffusoransatz. Serienmäßig rollt der GTS auf 21 Zoll großen Leichtmetallrädern in Anthrazitgrau. Optional verfügbar sind 22-Zoll-Räder im RS-Spyder-Design und gleicher Lackierung. Mit Einführung des Macan GTS sind drei neue Farben für die ganze Modellreihe verfügbar: Kreide, Karminrot und Luganoblau.

Den GTS-Innenraum werten erweiterte Umfänge in sportlichem Race-Tex und Elemente in schwarzem Glattleder auf. Hinzu kommen adaptive 18-Wege-Sportsitze und ein beheizbares Multifunktions-GT-Sportlenkrad. Optional lässt sich der Innenraum mit farblich auf die Außenlackierung abgestimmten Akzenten und zahlreichen GTS-Schriftzügen aufwerten.