Porsche Mission X Der Nachfolger des Porsche 918 Spyder

Porsche präsentiert ein neues Hypercar: Der Porsche Mission X soll in die Fussstapfen von Porsche 959, Porsche Carerra GT und Porsche 918 Spyder treten – als rein elektrisch angetriebener Supersportwagen.

Zum 75. Geburtstag schenkt sich Porsche das neue Hypercar Mission X, einen rein elektrischen Supersportwagen, der für die Marke als Technologieleuchtturm fungieren soll, erklärt Porsche CEO Michael Blume bei der Präsentation.

Wenn es nach den technischen Daten geht, verspricht Blume beim Porsche Mission X damit nicht zu viel. Er soll doppelt so schnell laden wie das Topmodell des Porsche Taycan (275 kW), auf ein Verhältnis von Leitung und Gewicht von 1:1 (ein PS pro Kilogramm Fahrzeuggewicht) kommen und die Abtriebswerte des aktuellen Porsche 911 GT3 RS deutlich überbieten.

Dafür setzt der Porsche Mission X auf jede Menge Kohlefaser, ins Monocoque integrierte Sitzschalen aus CfK mit Sechspunkt-Gurten und vorn in der A-Säule und am Dach angeschlagene Türen, wie die Le-Mans-Boliden. Die Hochleistungsbatterien des Mission X sitzen nicht wie bei den meisten Elektroautos im Boden des Fahrzeugs, sondern dort, wo bei Mittelmotorsportwagen üblicherweise der Verbrenner sitzt: hinter den Passagieren.

Das Cockpit protzt nicht mit großen Screens, sondern setzt auf ein kleines Curved Display, das Lenkrad erinnert an den Motorsport. Das Infotainmentdisplay ist im Hochkantformat angebracht und ungewöhnlich klein für moderne Fahrzeuge. Vor dem Beifahrersitz gibt es eine Uhr und ein weiteres Display, das laut Chefdesigner Michael Mauer vielleicht den Puls des Beifahrers anzeigen könnte.

In den Abmessungen orientiert sich der Mission X an seinem Vorgänger, dem Porsche 918 Spyder und kommt auf eine Länge von 4,5 Meter, ist zwei Meter breit, misst in der Höhe weniger als 1,2 Meter und hat einen Radstand von 2,73 Meter. Vorn steht er auf 233/35 ZR 20 Cup2 von Michelin, hinten auf 255/30 ZR 21-Pneus. F

Auch wenn Porsche noch immer mit dem Einstieg in die Formel 1 liebäugelt, blickt das Hypercar-Design des Mission X eher in Richtung Le Mans. Die weit nach unten gezogene Haube, die ausgestellten Radhäuser, dass beinahe freistehend wirkende Monocoque sprechen eine klare Sprache. Auf dem Heck istzt ein großer integrierter Spoiler, die Rückleuchten sind weit abgesetzt und mit einer technisch anmutenden Dreiecksgrafik abgesetzt. In der Mitte des roten Streifens leuchten die Buchstaben Porsche.

"Die Rückleuchten wollten wir so gestalten, als ob das Auto ihnen wegfährt", erklärt Michael Mauer bei der Präsentation. Insgesamt wirkt das Design wie eine Mischung aus technokratischer Perfektion und skulpturaler Ästetik, mit seinen vielen geschwungenen Linien die auf harte Kanten und Sichtcarbon treffen, das in Rocketmetallic lassiert ist. Als kleinen Gruß aus dem Design platzierten Michael Mauer und sein Team einen kleinen Geparden kurz auf der Höhe des Schwellers, kurz vor den Hinterrädern. "Hier haben wir wieder etwas zum Schmuntzeln untergebracht", erklärt Mauer, der auch schon bei der Studie Porsche 357 einen kleinen Dino an dieser Stelle platzierte.

Die Geschichte der Hypercars bei Porsche beginnt im Jahr 1983. Damals stellte der Sportwagenbauer mit dem Porsche 959 seinen ersten Supersportler vor, der für die damaligen Verhältnisse beinahe undenkbar, auf eine Spitzengeschwindigkeit von 317 km/h kam. 20 Jahre später erblickte der Porsche Carrera GT das Licht der Welt. Angetrieben von einem V10 Biturbo, Kohlefasermonocoque und einer V-Max lag bei 330 km/h. Weitere 10 Jahre später – zum 75. Geburtstag leutete Porsche dann mit dem dritten Hypercar das Zeitalter der Elektrifizierung ein. Mit 887 Hybrid-PS bringt es der 918 Spyder in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und knackte seinerzeit als erstes Auto mit internationaler Zulassung die 7 Minuten auf der Nordschleife. All das soll der Porsche Mission X jetzt toppen.