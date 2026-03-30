Ferrari LaFerrari von Jay Kay in Signal Green: 1 von 499

Diesen LaFerrari gibt es vermutlich nur ein Mal auf der Welt: Jamiroquai-Frontmann Jay Kay bestellte sein Exemplar in der Sonderfarbe Signalgrün und mit einigen besonderen Details. Vor einigen Jahren war Jay Kays Auto Teil einer Ausstellung im Ferrari-Museum in Modena. Der Musiker fuhr das Hypercar nur wenig und verkaufte es 2019 weiter. Am 25. April 2025 steht der Supersportwagen aus Maranello erneut zum Verkauf: RM Sotheby's versteigert den LaFerrari aus prominentem Vorbesitz am 25. April 2026 während einer Auktion in Monaco. Der Schätzpreis liegt bei 4 bis 4,5 Millionen Euro.

Der einzige bekannte LaFerrari in Signalgrün Mit dem LaFerrari präsentierte Ferrari 2013 sein erstes Hybrid-Hypercar – ein Meilenstein in der Markengeschichte. Lediglich 499 Exemplare des Coupés wurden gebaut, nahezu alle ausgeliefert in den typischen Werkfarben Schwarz, Rot, Silber, Weiß oder Gelb. Nur wenige Fahrzeuge wichen von diesem Standard ab und wurden in Sonderfarben ausgeliefert. Der hier angebotene LaFerrari ist das einzige bekannte Modell, das das Werk in Maranello im individuell bestellten Farbton Extra-Campionario Signal Green verließ.

Der britische Musiker Jay Kay bestellte das Fahrzeug über den Ferrari-Händler Dick Lovett Sporting Ltd in Swindon. Die Auslieferung und Zulassung erfolgte am 24. Juni 2014 in Großbritannien. Die auffällige grüne Lackierung wird ergänzt durch ein sichtbares Kohlefaser-Dach, eine selten gewählte Option, die nur rund 50 Mal umgesetzt wurde. Auch weitere Karosserieteile bestehen aus dem leichten Material. Gelbe Bremssättel runden das farbenfrohe Gesamtbild ab, hinzu kommen speziell gefertigte Fünf-Speichen-Leichtmetallräder aus dem Tailor Made Programm.

Jay Kay hat den LaFerrari 2019 verkauft Im Interieur setzt sich die außergewöhnliche Gestaltung fort: Schwarzes und grünes Leder dominieren, grüne Kontrastnähte finden sich auf Sitzen und Lenkrad. Fahrer- und Beifahrersitz wurden in Größe "Large" bestellt, zudem gehören eine vordere und hintere Liftfunktion, ein Track-Camera-System und passendes Gepäck zum Ausstattungsumfang. Das Lenkrad trägt die Gravur "Jamiroquai". Die Wartungsgeschichte ist dokumentiert, mit Serviceeinträgen der Ferrari-Partner Dick Lovett, Maranello Sales, Joe Macari und HR Owen in London.

Trotz der außergewöhnlichen Präsenz bewegte Jay Kay den LaFerrari nur selten – bei seinem Verkauf im April 2019 zeigte der Kilometerzähler gerade einmal 3.000 Kilometer an. Zu den wenigen öffentlichen Auftritten zählt der Einsatz beim Goodwood Festival of Speed 2014, wo Jay Kay das Fahrzeug wenige Tage nach Übergabe über den Hügelkurs steuerte. Seinen ausgefallenen Farbwunsch begründete er dort so: "Ich wollte ein Statement setzen. Die Farbe verleiht dem Wagen eine eigene Persönlichkeit und Einzigartigkeit."

Wartung für rund 117.000 Euro 2017 war der LaFerrari im Enzo Ferrari Museum in Modena als Teil der Ausstellung "Driving with the Stars" zu sehen. Nach dem Eigentümerwechsel im Jahr 2019 blieb das Fahrzeug zunächst im Vereinigten Königreich, wurde weiterhin regelmäßig bei offiziellen Ferrari-Händlern gewartet und erhielt unter anderem eine neue Hochvolt-Batterie sowie vier neue Reifen; die Werkstattrechnung belief sich auf 99.978 Pfund (rund 117.000 Euro).

Im Februar 2026 wurde die Hybridbatterie erneut getestet: Der Ladezustand lag bei 71 Prozent. Im Rahmen des letzten Services durch Emil Frey wurde ein Kilometerstand von 11.154 dokumentiert. Anschließend kehrte der LaFerrari für eine weitere Ausstellung ins Ferrari Museum zurück. Alle Wartungsarbeiten sind laut Auktionshaus im Genuine Maintenance Program erfasst.