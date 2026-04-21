Die Antwort ist einfach: 6:29,090 Minuten. Das ist die Rekordzeit für straßenzugelassene Fahrzeuge auf dem Nürburgring – gehalten vom Mercedes-AMG One. Und diese Zeit will Czinger knacken, heißt es hinter vorgehaltener Hand.Testarbeit auf der NordschleifeDie Einsätze auf dem Nürburgring dienen der Anpassung an die Strecke. Die Nordschleife kombiniert lange Hochgeschwindigkeitsabschnitte mit technisch anspruchsvollen Passagen und stellt damit besondere Anforderungen.Im Mittelpunkt stehen Fahrwerk, Aerodynamik und die Wahl der passenden Konfiguration. Ziel ist ein Setup, das über die gesamte Streckenlänge stabil funktioniert. Wann ein offizieller Zeitversuch folgt, ist nicht bekannt.Rekordstrategie mit konkreten BestzeitenDer Czinger 21C stammt aus Kalifornien und ist auf 80 Exemplare begrenzt. Das Hypercar ist bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt, wird aber gezielt über Rundenzeiten positioniert. Auf mehreren bekannten Strecken wurden Bestzeiten für straßenzugelassene Fahrzeuge erzielt.Auf dem Raceway Laguna Seca stellte der 21C bereits 2021 eine Zeit von 1:25,44 Minuten auf. 2024 folgte die Verbesserung auf 1:24,75 Minuten, nachdem der Rekord zwischenzeitlich verloren gegangen war. Beim Goodwood Festival of Speed erreichte der 21C 2024 eine Zeit von 48,82 Sekunden und stellte damit ebenfalls einen Rekord für straßenzugelassene Fahrzeuge auf.\n\t\t\t,\n\t\tAuf dem Circuit of the Americas in Austin gelang eine Rundenzeit von 2:10,7 Minuten, ebenfalls als schnellstes Serienfahrzeug. Der Nürburgring ist in dieser Reihe die noch fehlende Benchmark.Technik als Basis für die PerformanceDer 21C kombiniert einen 2,88 Liter großen V8-Biturbo mit zwei Elektromotoren an der Vorderachse. Die Leistung wird über ein 800-Volt-System bereitgestellt. Je nach Ausführung liegt die Systemleistung bei bis zu 1.350 PS. Gleichzeitig gibt Czinger ein Leergewicht von rund 1.250 Kilogramm an. Daraus ergibt sich ein Leistungsgewicht von etwa 1:1.\n\t\t\t,\n\t\tViele Bauteile entstehen im 3D-Druck und werden anschließend weiterbearbeitet. Neben der Leistung spielt die Aerodynamik eine zentrale Rolle. Czinger bietet Varianten mit unterschiedlicher Auslegung an, darunter eine Version mit höherem Abtrieb für den Einsatz auf Rundstrecken.\n\t\t\t,\n\t\t