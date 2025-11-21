Renault E-Tech T 780 Elektro-Lkw: Das dicke Ding für die lange Strecke

Der französische Lkw-Hersteller Renault Trucks baut sein Angebot an elektrischen Modellen weiter aus. Der E-Tech T 780 wurde speziell für die Anforderungen des Fernverkehrs entwickelt und legt den Fokus auf maximale Reichweite. Der E-Tech T 585 hingegen überzeugt durch eine optimierte Nutzlast und eignet sich ideal für vielfältige Transportaufgaben. Ergänzt wird das Portfolio weiterhin durch den E-Tech T 540 4x2, der für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert ist.

Die größere Reichweite der Modelle E-Tech T 780 und T 585 wurde durch die Integration einer elektrischen Achse erreicht. Die neue E-Achse fasst alle Teile des Antriebsstrangs – Elektromotoren und Getriebe – am Heck des Fahrzeugs zusammen und schafft so zwischen den Längsträgern des Fahrgestells Platz für zusätzliche Batteriepacks.

Bis zu 600 Kilometer Reichweite Die neuen E-Tech-Modelle sind mit Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte (NCA: Nickel, Kobalt, Aluminium) ausgestattet, deren spezielles L-förmiges Design sich nahtlos in das neue Layout einfügt. Der E-Tech T 585 mit einer Batteriekapazität von 585 kWh kann mit einer einzigen Ladung 460 Kilometer zurücklegen und bietet gleichzeitig mit bis zu 28 Tonnen die höchste Nutzlast in dieser Fahrzeugreihe.

Mit einer Batteriekapazität von 780 kWh erzielt der E-Tech T 780 eine Reichweite von 600 Kilometern. Das Fahrzeug wurde speziell für Spediteure entwickelt, die besonderen Wert auf maximale Effizienz und Reichweite legen.

350 km laden in 45 Minuten Um kurze Ladezeiten zu garantieren, sind beide Modelle mit Ladestationen nach dem Megawatt Charging System (MCS) kompatibel. Mit einer Leistung von bis zu 720 kW lässt sich während einer 45-minütigen Fahrerpause Energie für rund 350 Kilometer nachladen. Alternativ können die Fahrzeuge im Depot auch über das Standard-CCS-System mit bis zu 350 kW geladen werden.

Parallel dazu hat Renault Trucks auch das aktuelle Modell, den E-Tech T 540 4x2, weiterentwickelt. Er verfügt über bei einer Kapazität von 540 kWh über eine Reichweite von 450 Kilometern mit nur einer Batterieladung. Renault Trucks garantiert die Leistung der Batterien für bis zu 8 Jahre oder 1 Million Kilometer.

Die für den Fernverkehr konzipierten Modelle E-Tech T 585 und E-Tech T 780 in der 6x2-Konfiguration bieten dank einer voll integrierten Luftfederung hohen Fahrkomfort und eine besonders präzise Manövrierfähigkeit beim Andocken. Ihre lenkbare und anhebbare Hinterachse sorgt dafür, dass die Wendigkeit dieser Modelle mit der einer 4x2-Sattelzugmaschine vergleichbar ist.

Die drei neuen E-Tech-Trucks werden im Werk in Bourg-en-Bresse produziert, wo seit Ende 2023 Fahrzeuge der elektrischen Schwerlast-Baureihe montiert werden. Sie sind ab sofort bestellbar.