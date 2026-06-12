Elektro-Sportwagen Denza Z: Chinesische 1.600-PS-Elektro-Ansage

Denza, die Luxus-Tochter des chinesischen Herstellers BYD, hatte auf der Autoshow 2025 in Shanghai das Konzeptfahrzeug Z gezeigt. Mit dem viersitzigen Coupé wollen die Chinesen international die etablierten Sportwagenhersteller herausfordern. Auch die, die immer noch auf Verbrenner setzen.

Flach, breit, schwer Der Denza Z setzt auf ein klassisches Mittelmotor-Sportwagendesign. Ex-Audi-Chefdesigner Wolfgang Egger mixt hier Lamborghini-, Maserati- und Ferrari-Elemente. Mit dem 4,78 Meter langen, 1,99 Meter breiten und 1,15 Meter hohen Z ist ihm ein flaches, breites und optisch weitgehend eigenständiges Coupé gelungen. Über dem tief liegenden Fronsplitter sitzen große Luftöffnungen, die Karosserie darüber fällt mit ihren gefällig abgerundeten Ecken auf. Auch in der Fronthaube sitzt eine große, zentrale Luftöffnung. Das Coupé-Dach ist bei der Studie schwarz, genauso wie der riesige Heckflügel, der weit über das Fahrzeugheck hinausreicht. In den Radhäusern stecken 20-Zoll-Felgen mit Reifen der Dimension 255/40 vorn und 295/35 hinten. Das Gewicht wird mit 2,2 Tonnen angegeben.

Optional soll das Coupé auch mit einem Sport-Paket angeboten werden. Das bringt eine neue Frontschürze, einen neuen Heckdiffusor sowie einen mächtigen, aufgesetzten Heckflügel mit. Die Felgen wachsen auf 21 Zoll Durchmesser und werden von 275/35er-Reifen vorn und 325/30er-Pneus hinten überspannt.

Steer by Wire und Magnetfahrwerk Das Lenkrad des Z soll sich wegklappen lassen und so für mehr Sicherheit sorgen – wo der zentrale Fahrer-Airbag untergebracht ist, ist noch nicht klar. Für die Lenkung ist zudem ein Steer-by-Wire-System vorgesehen, eine klassische Lenksäule gibt es nicht mehr. Das Fahrwerk ist mit magnetorheologischen Dämpfern ausgerüstet – Denza nennt seine neueste Generation dieser Technik Disus-M-System. Ob es auch weitere Fahrwerke gibt, ist noch nicht bekannt – den Z9 GT bietet Denza serienmäßig mit einem Stahlfahrwerk an, das Luft- und das Magnetfahrwerk kosten Aufpreis.

E-Allrad mit über 1.600 PS Beim Antrieb setzt BYD auf ein Drei-Motoren-Arrangement. Der Vorderachsmotor leistet 500 kW (680 PS), die beiden E-Maschinen an der Hinterachse liefern zusammen 680 kW (925 PS). Als Systemleistung werden 1.180 kW (1.605 PS) genannt. Der Spurt von 0 auf 100 km/h soll in weniger als zwei Sekunden möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt deutlich über 300 km/h. Für die Sportversion werden sogar 350 km/h genannt. Lange Fahrten werden durch die LFP-Blade-Batterie der zweiten Generation und Flash Charging mit bis zu 1.500 kW Ladeleistung ermöglicht. Damit sind Beinahe-Vollladungen in knapp zehn Minuten möglich. Eine Batteriekapazität nennen die Chinesen aber noch nicht.