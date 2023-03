SsangYong Torres EVX Korea-SUV mit E-Antrieb

Der koreanische Autobauer SsangYong scheint nach einer langen finanziellen Hängepartie unter seinem neuen Eigentümer wieder in ruhigere Fahrwasser zu steuern. Zumindest kündigen die Koreaner für die Seoul Mobility Show 2023, die am 30. März ihre Pforten öffnet, 16 Exponate an. Darunter auch verschiedene Elektromodelle. Was davon wirklich neu ist, bleibt abzuwarten.

E-Version mit eigenständiger Optik

Eine bereits bekannte echte Neuheit ist der SUV Torres in der Version EVX mit reinem Elektroantrieb. Die Verbrenner-Variante des neuen Modells hatten die Koreaner bereits 2022 vorgestellt. Die Informationslage zum Torres EVX bleibt allerdings dünn. Erste Teaserbilder vermitteln zumindest einen optischen Eindruck des Elektro-SUV, und der unterscheidet sich merklich vom Verbrennermodell.

Der EVX tritt mit einer komplett umgestalteten Front an. Der Kühlergrill verschwindet und wird durch eine nahezu geschlossene Frontmaske ersetzt. Die Scheinwerfer am EVX setzen auf extrem flache Streifen, die mit sechs LED-Elementen quer über die Front verbunden werden. Die Zusatzscheinwerfer in den angedeuteten Belüftungskanälen der Frontschürze treten als zwei übereinander angeordnete Quadrate an. Der Unterfahrschutz wurde reduziert und schafft so Platz für einen Kühllufteinlass.

Cockpit modifiziert

Nachgelegt wird auch bei der Cockpit-Gestaltung. Wo der Verbrenner-Torres bislang auf ein Digital-Kombiinstrument und einen davon getrennten Touchscreen auf der Armaturentafel setzt, spannt sich im Torres EVX nahezu über die gesamte Cockpit-Breite ein Doppelbildschirm unter einer gemeinsamen Scheibe. Möglicherweise wandert dieses Monitor-Layout auch in den Verbrenner.

Zum Antrieb des Torres EVX macht SsangYong noch keine Angaben. Hier dürfte aber der E-Antriebsstrang aus dem kleineren Korando e-Motion die Blaupause liefern. Der kombiniert einen 140 kW (190 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse mit einer 61,5 kWh großen Batterie im Fahrzeugboden. Die WLTP-Reichweite liegt bei rund 340 Kilometer.

Noch unklar ist, ob der Torres EVX noch als SsangYong oder schon unter dem neuen Markennamen KG Mobility auf den Markt kommt. Auf den Teaser-Bildern ist nämlich an der Karosserie kein SsangYong-Logo mehr auszumachen.

Fazit

SsangYong will Ende März in Korea die Elektrovariante des neuen SUV Torres vorstellen. Bislang gibt es allerdings nur spärliche Informationen und nur wenige Teaserbilder. Unter seinem neuen Eigentümer will der Autobauer aber gerade im E-Bereich ordentlich durchstarten. Man darf gespannt sein.