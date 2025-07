Subaru Uncharted: Elektro-SUV mit Toyota-Genen

Der japanische Autobauer Subaru arbeitet massiv am Ausbau seiner Elektroauto-Modellpalette. Schützenhilfe kommt dabei vom Allianzpartner Toyota. Los ging es mit dem Solterra, der ein Schwestermodell des Toyota bZ4X ist. Dann folgte unlängst der Subaru Trailseeker als Schwestermodell zum Toyota bZ4X Touring. Jetzt bringt Subaru mit dem Uncharted ein weiteres Elektromodell, das wiederum ein bereits bekanntes Toyota-Modell doppelt. Der neue Kompakt-SUV ist das Schwestermodell zum erst im März vorgestellten neuen Toyota C-HR+.

Kompakter Abenteurer Der Name Uncharted leitet sich aus dem Englischen her und bedeutet "unerforscht" oder "unbekannt" und soll den Abenteuergeist des kompakten Elektro-Subaru beschwören. Eine Anlehnung an das gleichnamige Sony-Adventure-Spiel verneinen die Japaner. Amerikanische Journalisten hatten im Vorfeld der Präsentation auch ein Wortspiel in Anlehnung an den Toyota C-HR aufs Tapet gebracht. Aus C-HR könnte "un-C-HR-ted" geworden sein.

Leicht angepasstes Design Formal und technisch lehnt sich der neue Subaru Uncharted natürlich eng an das Toyota-Vorbild an. Für etwas Eigenständigkeit wurde das Design an der Front und dem Heck geringfügig verändert. Das Uncharted-Gesicht prägen so neue Scheinwerfer mit jeweils sechs LED-Blöcken sowie ein zentral platziertes Subaru-Logo. Zudem wurde das untere Kühlermaul neu vergittert. Das Subaru-Heck kennzeichnen ein neu geformtes, einteiliges Unterfahrschutzelement sowie eine neue LED-Lichtleiste, die geschwungener daherkommt wie am Toyota. Hinzu kommen ein Subaru-Schriftzug sowie die neue Modellbezeichnung.

Wenig überraschend entspricht auch der Innenraum des Uncharted dem des Toyota. Lediglich der Pralltopf am Multifunktionslenkrad wurde mit einem Subaru-Logo versehen. Es bleibt also bei der bekannten Architektur mit digitalen Instrumenten hinter dem Lenkrad knapp unter der Windschutzscheibe und einem 14 Zoll großen Touchscreen-Display, das zentral auf der Armaturentafel sitzt. In der Mittelkonsole darunter können zwei Smartphones parallel induktiv geladen werden. Über den Passagieren spannt sich ein Glaspanoramadach auf. Das Kofferraumvolumen dürfte dem des Toyota entsprechen und bei 416 Liter liegen.

Zwei Antriebsvarianten Auch der rein elektrische Antriebsstrang im 4,52 Meter langen Subaru Uncharted stammt direkt vom Toyota C-HR+, wobei Subaru ebenfalls eine Frontantriebs- und eine Allradvariante ankündigt. Die FWD-Version kommt auf 221 PS, die Allradvariante mit zwei E-Maschinen auf 343 PS. Energie liefert eine 74,7 kWh große Lithium-Ionen-Batterie, die Reichweiten zwischen rund 584 (FWD) und 470 Kilometer (AWD) liefern soll. Die FWD-Version kommt bzusätzlich in der Basiskonfiguration mit einer 57,7 kWh großen Batterie, die bis zu 444 Kilometer Reichweite bietet. Serienmäßig für den US-Markt mit einem NACS-Ladeanschluss ausgerüstet, liegt die Ladeleistung bei bis zu 150 kW. Von 10 auf 80 Prozent soll es so in 30 Minuten gehen. Alternativ ist ein 22-kW-On-Board-Lader verbaut.