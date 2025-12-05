Tesla Model 3 Standard: Das Verzichtsmodell kommt doch zu uns

Tesla verzeichnet auf vielen internationalen Märkten weiterhin deutliche Rückgänge bei den Verkaufszahlen. Der Hersteller hatte lange versucht, mit wiederholten Preisnachlässen auf bestehende Modelle gegenzusteuern – jedoch mit begrenztem Erfolg. Bereits im Oktober reagierte Tesla umfassender und richtete die Modellstruktur des Model 3 und Model Y komplett neu aus. Beide Baureihen erhielten ein frisches Einstiegsmodell mit der Bezeichnung "Standard". Doch nur das Model Y wurde im Zuge dessen offiziell für Europa angekündigt. Nun zieht Tesla aber auch bei der Limousinen-Version nach.

Außendesign Am Beispiel des Model 3 zeigt sich jedoch: Wer den niedrigeren Preis nutzen möchte, muss an mehreren Stellen auf gewisse Ausstattungen verzichten. Außen zeigt sich das im überschaubaren Rahmen, nämlich bei den Felgen. Im Vergleich zu den über dem Standard rangierenden Modellversionen rollt der Neuling auf Rädern im Prismata-Look, die 18 Zoll messen – und ist ein anderes Design nicht ab Werk verfügbar. Die übrigen Designmerkmale des Tesla Model 3 Standard folgen weitgehend der überarbeiteten Modellgeneration.

Technik-Ausstattung Wie bei allen aktuellen Ausführungen profitiert auch die Basisversion von der neuen Frontkamera mit vergrößertem Sichtfeld, der integrierten Reinigungsfunktion sowie der beheizten Kameralinse. Der neue Blinkerhebel, der jüngst statt der wenig intuitiven Lenkradtasten zurückgekehrt war, gehört ebenfalls zur Serienausstattung aller Versionen.

Das adaptive Scheinwerfersystem ist serienmäßig und arbeitet mit segmentiertem Fernlicht, das einzelne Pixel gezielt ausblendet. Auch der Autopilot ist serienmäßig an Bord. Die neue Selbstfahr-Assistenz "Full Self Driving (Supervised)", die zu Jahresbeginn 2026 offiziell in Europa eingeführt werden soll, wird ebenfalls für das Tesla Model 3 Standard verfügbar sein. Auch bei den Over-the-Air-Updates macht er keine Abstriche gegenüber den höherrangigen Modellversionen.

Innenausstattung Ein ähnliches Bild ergibt sich im Innenraum. Das Model 3 Standard kommt mit neuen Textilsitzen, die auf Langlebigkeit und vielseitige Witterungsbedingungen ausgelegt sind. Vorn sind die Sitze elektrisch verstell- und beheizbar. Anders als beim Model Y Standard, dessen Glasdach innen von einem durchgehenden Dachhimmel bedeckt wird, gewährt das Basis-Model-3 weiterhin einen freien Blick nach oben.

Für mobile Endgeräte stehen zwei drahtlose Ladeschalen und insgesamt vier USB-C-Ports – zwei vorne und zwei hinten, jeweils bis zu 65 Watt Ladeleistung – zur Verfügung. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 549 Litern; bei umgeklappter zweiter Sitzreihe sind es 1.659 Liter. Zusätzlich steht ein 88-Liter-Frunk zur Verfügung. Die Anhängelast beträgt bis zu 1.000 Kilogramm.

Batterie, Reichweite, Ladeleistung Antriebsseitig setzt das Model 3 Standard auf einen einzelnen Motor an der Hinterachse und ist dementsprechend ausschließlich heckgetrieben unterwegs. Mit einem WLTP-Verbrauch von 13,0 kWh/100 km zählt es zu den effizientesten Fahrzeugen seiner Klasse. Die Reichweite beträgt nach WLTP 534 Kilometer. Das Schnellladen erfolgt wie bei den übrigen Varianten über das Supercharger-Netz, funktioniert aber etwas langsamer als bei den Modellgeschwistern (maximal 175 statt 250 kW). Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das neue Basismodell in 6,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 201 km/h.

Preise und neue Modellvarianten Preislich fällt der Unterschied zu den höher positionierten Modellen deutlich aus. Das neue Model 3 Standard ist ab sofort in Deutschland erhältlich und kostet mindestens 36.990 Euro. Darüber rangieren das Model 3 Premium mit Hinterradantrieb, dessen Preis parallel jedoch von 39.990 auf 44.990 Euro steigt. Dessen Allradversion ist künftig ab 49.990 Euro zu haben und das Performance-Topmodell kostet 58.490 Euro. Bestellungen können ab sofort über die Tesla-Website oder die -Händler aufgegeben werden, die Auslieferungen sind ab Februar 2026 geplant.