Tesla Model X bekommt Track Pack Musk erweitert High-Performance-Angebot

Tesla-Chef Elon Musk hat auf der jüngsten Tesla-Hauptversammlung nicht nur zwei neue Modelle angekündigt, sondern auch einen Track-Modus für den großen SUV Model X. Der SUV basiert auf der Technik der großen Limousine Model S, für die bereits seit Mai 2023 ein Track Pack bestellbar ist.

Mit Track-Pack-Fahrversuchen auf der Nordschleife erlangte die Ausstattung für das Model S auf einen Schlag Bekanntheit. Die per Software-Update freigeschaltete Technik soll die Elektro-Limousine in 1,99 Sekunden auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde) beschleunigen.

Tesla Das Tesla Model X wiegt zirka 2,5 Tonnen - und soll mit Track Pack in 2,5 Sekunden auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde) spurten.

Unter drei Sekunden auf 100 km/h

Das zirka 2,5 Tonnen schwere Model X soll mit Track Pack in 2,5 Sekunden von null auf 97 km/h beschleunigen – deutlich langsamer als das Model S, ist das für einen großen SUV immer noch ein unglaublich guter Wert. Der Spurt auf 100 km/h dürfte ebenfalls in unter drei Sekunden erledigt sein. Dass das Paket kommt, hat Musk auf der Tesla-Hauptversammlung bestätigt. Wann Kunden des Model X Plaid sich die entsprechende Software drahtlos herunterladen können, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Elon Musk ist ein Performance-begeisterter Fahrer. Vor seiner Zeit bei Tesla schwärmte er von seinem McLaren F1 und seit er bei Tesla ist, achtet er sehr auf die Sportlichkeit seiner Modelle. So gibt es bereits seit 2020 auch für das Model 3 ein Track Pack, für das Model Y steht erst seit Dezember 2022 eins bereit. Der kommende elektrische Pick-up Cybertruck soll mit Baja-Rennen sogar für härteste Geländewettbewerbe geeignet sein. Außerdem hat sich Musk über die jüngsten Rekorde des Rimac Nevera lustig gemacht – und den Start des Tesla Roadster der 2. Generation für 2024 angekündigt. Mit diesem Roadster will er anscheinend sogar den Nevera bei allen Performance-relevanten Daten schlagen. Es ist also alles andere als überraschend, dass Musk auch dem dicken Model X ein Track Pack verpasst.