Ist das Tesla Model Y eine Alternative zum BMW iX3 50 xDrive? Lohnt sich die Wartezeit auf die Neue Klasse? Wir vergleichen die beiden Modelle und geben Entscheidungshilfe. Wer zeitnah einen elektrischen SUV fahren will, findet im Tesla Model Y das sofort verfügbare Gesamtpaket mit guter Effizienz, großem Raumangebot und einer Ladeinfrastruktur, die weiterhin Benchmark ist. Der BMW iX3 kontert mit modernerer 800-Volt-Technik, deutlich mehr Reichweite und umfangreicher Assistenz, verlangt dafür aber Geduld und ein im Vergleich deutlich höheres Investment. Ganz erhebliche Unterschiede gibt es im grundsätzlichen Bedienkonzept der beiden Modelle.