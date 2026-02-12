Tesla Semi Elektro-Lkw über 60 Prozent teurer: Was er leistet, was er kostet

Fast neun Jahre nach der spektakulären Präsentation im Jahr 2017 gibt es erstmals belastbare Preisangaben für den Elektro-Sattelzug Tesla Semi. Das US-Portal Electrek berichtet unter Berufung auf ein Kundenangebot, dass die 500-Meilen-Version des Tesla Semi mit 290.000 US-Dollar kalkuliert wird. Umgerechnet entspricht das rund 244.000 Euro. Die Serienproduktion soll 2026 im Werk Reno im Bundesstaat Nevada anlaufen, nachdem mehrere angekündigte Termine, ursprünglich war 2019 genannt worden, verstrichen sind. Die jetzt kommunizierten Preise liegen deutlich über den einst von Elon Musk in Aussicht gestellten 180.000 Dollar für die Long-Range-Variante. Für die Standard-Range-Version mit 325 Meilen Reichweite nennt das kalifornische Förderprogramm HVIP einen Wert von rund 260.000 Dollar.

Reichweite und Verbrauch Technisch positioniert Tesla den Semi als Class-8-Zugmaschine für ein zulässiges Gesamtzuggewicht von bis zu 37,2 Tonnen. Diese US-Kategorie entspricht den europäischen Fernverkehrs-Lkw mit 40 Tonnen. Die Long-Range-Version des Tesla Semi soll voll beladen 500 Meilen, also rund 805 Kilometer, zurücklegen können. Der Energieverbrauch wird mit 1,7 kWh pro Meile angegeben, umgerechnet sind das 105,6 kWh pro 100 Kilometer. Daraus lässt sich für die große Batterie auf eine Kapazität von rund 850 kWh. Die Standardversion mit 325 Meilen (rund 520 Kilometer) dürfte rechnerisch bei ungefähr 550 kWh liegen.

Angetrieben wird der Semi von drei Elektromotoren an der Hinterachse mit einer Systemleistung von 800 kW, entsprechend 1.088 PS. Geladen wird über ein Megawatt-Charging-System mit bis zu 1,2 MW Spitzenleistung. In 30 Minuten sollen bis zu 70 Prozent der Batteriekapazität nachgeladen werden können. Das Leergewicht gibt Tesla für die Long-Range-Variante mit rund 23.000 lbs an, das entspricht 10,4 Tonnen. Eine vergleichbare Diesel-Sattelzugmaschine ohne Schlafkabine liegt häufig bei rund 7,5 bis 8 Tonnen.

Diesel-Trucks sind viel billiger Preislich liegt der Tesla Semi damit deutlich über einem konventionellen Diesel-Lkw derselben Klasse. Neue Class-8-Dieselzugmaschinen sind in den USA, je nach Ausführung, ab zirka 175.000 Dollar erhältlich. Entscheidend für Flottenbetreiber ist die Kostenrechnung pro Kilometer. Nach Angaben aus den USA liegt der landesweite Durchschnittspreis für Diesel aktuell bei etwa 3,60 Dollar pro Gallone, das entspricht rund 0,95 Dollar pro Liter. Strom wird im Mittel mit etwa 0,189 Dollar pro kWh berechnet, also rund 0,18 Dollar pro kWh.

Der Tesla Semi soll 2026 endlich starten und trifft auf einigen Wettbewerb. Denn elektrische Class-8-Modelle von Freightliner, Volvo, Kenworth oder Peterbilt sind längst verfügbar. Diese sind allerdings erheblich teurer als der jetzt angekündigte Semi. Dafür bieten sie im Gegenzug mit ihren Schlafkabinen deutlich mehr Langstreckenkomfort.

In der Fotoshow zeigen wir einen Vergleich zwischen Tesla Semi und dem neuen US-Hauber-Lkw Mack Pionieer.