Toyota bZ Time Attack AWD Concept: E-Rennwagen, 15 cm tiefer

Bei Toyota kommen Elektroantriebe nicht nur in Serienmodellen zum Einsatz. Mit dem bZ Time Attack Concept, das auf der SEMA 2025 vorgestellt wird, möchten die Japaner auch die Möglichkeiten der batterieelektrischen Fahrzeugplattformen (BEV) im Motorsport erkunden. Das Hochleistungs-Elektrofahrzeug-Konzept soll das Leistungspotenzial der Toyota BEV-Technologie demonstrieren. Zudem überzeugt das Concept mit Wettbewerbs-Aerodynamik, Motorsport-Fahrwerk und -Technik sowie einer deutlich höheren rein elektrischen Leistung als die Serienversion.

Leistung steigt auf 400 PS Das Toyota bZ Time Attack Concept basiert auf dem bewährten bZ mit Allradantrieb (Modelljahr 2026), der bereits in der Serienversion 338 PS leistet und in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 97 km/h (0–60 mph) beschleunigt. In der Motorsportstudie wurde der zweimotorige Allradantrieb neu kalibriert und leistet hier über 400 PS. Für ein Chassis-Upgrade sorgen ein Gewindefahrwerk, ein deutlich leistungsfähigeres Alcon-Bremssystem sowie 19 Zoll große BBS-Felgen, die mit haftfähigen Conti-Pneus in der Dimension 305/30 überspannt werden. Ein FIA-konformer Überrollkäfig aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl versteift das Chassis. Fahrer und Beifahrer sitzen in Rennschalen.

Mächtiges Aero-Paket Für mehr optische Präsenz und mehr aerodynamischen Abtrieb sorgt ein umfassendes Widebody-Kit. Alle Anbauteile wurden am Rechner gezeichnet, im 3D-Druck-Verfahren gefertigt und dann von Hand nachgearbeitet. An der Front sorgt ein riesiger Spoiler für Abtrieb. Für eine ausreichende Abdeckung der Räder sorgen verbreiterte Radläufe, die durch weit ausgestellte Seitenschwellerverkleidungen verbunden werden. Mehr Druck auf die Hinterräder liefern der mächtige Heckflügel sowie der ebenfalls üppig dimensionierte Heckdiffusor. Insgesamt wächst der bZ so 15 Zentimeter in die Breite. Beeindruckend ist auch das Maß der Tieferlegung gegenüber dem Basis-Modell: auch hier werden 15 Zentimeter genannt. Für das passende Finish sorgt eine Dreifarb-Lackierung in den Toyota-Motorsportfarben.