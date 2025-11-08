Ferrari GTC4 Lusso wird zum Luxus-Offroader mit V12

Ferrari und Schotter – zwei Welten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Eigentlich. Doch beim Tuner GlasWerks DMV aus Virginia sah man das anders und schickte den luxuriösen Allrad- Ferrari GTC4 Lusso in die Offroad-Schule. Heraus kam der Elevato, ein Auto, das zwischen Geländewagen und Luxus-SUV angesiedelt ist. Der V12 unter der Haube darf nicht fehlen. Das Team um GlasWerks DMV stellt das Fahrzeug auf der SEMA 2025 in Las Vegas vor.

20 Zentimeter höhergelegt Im Mittelpunkt des Umbaus steht das komplett neu entwickelte Fahrwerk. Die Ingenieure von GlasWerks DMV ersetzen und überarbeiten fast alle Komponenten. Es gibt neue Querlenker, verstellbare Stabilisatoren, dreifach einstellbare Dämpfer und eine überarbeitete Sensorik. Die neuen Federelemente bescheren dem Luxus-Offroader etwa 20 Zentimeter Bodenfreiheit und 23 Zentimeter Federweg.

Ergänzend gibt’s eine Bremsanlage mit zweiteiligen Gusseisen-Scheiben und Edelstahlleitungen. Der 6,3-Liter-V12 bleibt grundsätzlich unangetastet, leistet aber dank Feinschliff 768 PS und 789 Nm Drehmoment. Die Serienversion hat 690 PS bei 697 Nm Drehmoment. Geschaltet wird über das bekannte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Reif fürs Gelände Damit die Power auch im Gelände ankommt, setzt GlasWerks DMV auf eine Kombination aus 19-Zoll-Felgen vorn, 20 Zoll hinten und grobstolligen Pirelli-Scorpion-All-Terrain-Reifen. Ein Bordluftsystem erlaubt es, den Reifendruck unterwegs anzupassen.

Auch an die harten Momente im Gelände wurde gedacht: Bergungspunkte vorne und hinten gehören ebenso zur Ausstattung wie ein verstärkter Unterboden. Das Auto soll sowohl im Alltag als auch auf Trails funktionieren.

Optisch bleibt der Elevato eindeutig Ferrari, wirkt aber deutlich robuster. Die Front bekommt zusätzliche LED-Nebelscheinwerfer, auf dem Dach sitzt ein Dachträgersystem mit weiteren Zusatzscheinwerfern. Falls die Wildnis Spuren an der Karosserie hinterlässt, können hier einzelne Teile unkompliziert ausgetauscht werden.