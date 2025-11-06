Ford F-150 Raptor R: Werks-Upgrade auf über 900 PS

Aktuell ist Ford mit dem F-150 Raptor ziemlich konkurrenzlos auf dem US-Markt unterwegs. GM hat derzeit keinen echten Power-Truck im Angebot, bei Ram ist der neue 1500 TRX zwar angekündigt, aber noch nicht zu haben. Dennoch legt Ford im zu erwartenden Leistungswettrüsten schon vorab die Latte mal eine Stufe höher.

XXL-Kompressor bringt fast 200 PS Auf der Tuningmesse SEMA in Las Vegas hat Ford das F-150 Raptor R Project vorgestellt. Das von Ford Performance aufgepeppte Truck-Modell punktet mit einer weiter angepassten Optik, aber vor allem mit einem deutlich leistungsstärkeren V8-Motor unter der Haube. Dazu wurde der bekannte 5,2-Liter-V8-Kompressormotor mit dem größten je von Ford verbauten Kompressor bestückt. Der vom Spezialisten Whipple stammende Verdichter arbeitet mit einem Volumen von drei Litern. Die Leistung des Achtzylinders steigt von 720 auf dann über 900 PS. Genaue Werte sowie ein maximales Drehmoment nennt Ford noch nicht. Aber bereits das Basistriebwerk bietet bis zu 870 Nm.

Vermutlich ist die Homologation des neuen Leistungs-Kits noch nicht abgeschlossen. Ford kündigt dennoch an, dass das Kit in 50 US-Bundesstaaten zulassungsfähig sein soll. Wenn es dann auch noch von einem offiziellen Ford-Händler eingebaut wird, gibt Ford eine Garantie über drei Jahre oder 36.000 Meilen (knapp 58.000 Kilometer).

Optik-Teile aus Carbon Abgerundet wird das SEMA-Showfahrzeug durch eine Borla-Abgasanlage mit schwarzverchromten Endrohren sowie verschiedene Carbon-Anbauteile an der Karosserie und diverse Zusatzleuchten.