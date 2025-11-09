580 PS im Honda S2000: Bulletproof BP25 auf der SEMA

Zum 25-jährigen Bestehen präsentiert Bulletproof Automotive auf der SEMA 2025 den BP25, ein Projektfahrzeug auf Basis des Honda S2000 . Das Jubiläumsmodell verbindet klassische japanische Tuning-Philosophie mit moderner Hochleistungstechnik – als Hommage an 25 Jahre JDM-Kultur. Ein schöner Zufall für deutsche S2000-Fans, denn der Roadster kam im Jahr 2000 auf den deutschen Markt.

Der Honda S2000 hat bis heute eine Ausnahmestellung unter den offenen Zweisitzern, denn zum einen ist sein Motor auf sehr hohe Drehzahlen ausgelegt; der von Hand zusammengebaute Vierzylinder dreht bis 9.000/min. Die hohe Drehzahl ermöglicht eine für Saugmotoren beachtliche Literleistung von rund 120 PS: Der Zweilitermotor kommt bei 8.300/min auf eine Leistung von 241 PS. Honda hat den S2000 im selben Werk montiert wie den NSX.

25 Jahre JDM-Kultur in den USA Seit den frühen 2000er-Jahren gilt Bulletproof Automotive als Bindeglied zwischen Japans Tuning-Elite und der westlichen Szene. Gründer Ben Schaffer machte Marken wie Top Secret, Amuse, Aragosta, Varis und Mine’s international bekannt. Mit seiner Kolumne The Real JDM prägte er das Verständnis japanischer Fahrzeugveredelung in englischsprachigen Märkten. Zum Jubiläum entstand mit dem BP25 S2000 ein Gemeinschaftsprojekt vieler namhafter Tuninghäuser, das Handwerkskunst und moderne Ingenieurtechnik vereint – ein technisches Statement mit historischem Bezug.

Lamborghini-Lack mit Geschichte Optisch knüpft der BP25 an die Unternehmensgeschichte an. Der Wagen trägt denselben Farbton Lamborghini Balloon White wie der legendäre "Concept One", der einst auf dem Tsukuba Circuit gefahren und im Petersen Museum ausgestellt war. Goldene Akzente setzen dezente Kontraste. Lackiert wurde der S2000 im Bulletproof Auto Spa, um die visuelle Linie beider Showcars fortzuführen.

580 PS bei 9.300/min – aus 2 Liter Hubraum Das Herz des BP25 ist ein 2,0-Liter-Kompressormotor, der 580 PS bei 9.300/min leistet. Das Aggregat soll den drehfreudigen Charakter des Honda S2000 bewahren und gleichzeitig mehr Leistung sowie Drehmoment liefern. Ein modernes AEM-Motormanagement und sorgfältig ausgewählte Komponenten ermöglichen präzise Leistungsentfaltung, hohe Drehzahlen und Dauerhaltbarkeit – ein Beispiel für den Spagat zwischen klassischem Fahrgefühl und zeitgemäßer Technologie.

Carbon-Aerodynamik und Brembo-Bremsen Das Fahrwerk erhielt ein neues Varis Dark Panther Widebody-Kit, das in Nordamerika erstmals gezeigt wurde. Die Karosserie besteht aus leichten Carbon-Komponenten, die höheren Abtrieb und mehr Stabilität erzeugen.

Für zuverlässige Verzögerung sorgt ein Brembo Pista Big Brake Kit aus geschmiedetem Aluminium. Das System ist auf hohe thermische Belastungen ausgelegt – ein Vorteil bei sommerlichen Trackdays unter westamerikanischen Bedingungen.

Felgendesign mit Bezug zu japanischem Handwerk Die eigens entwickelten BP-RW Evolution-Felgen in 11x19 Zoll greifen die japanische Tsuchime-Technik auf – eine traditionelle Hammerschlag-Struktur, die hier in Aluminium umgesetzt wurde. Gefertigt auf einer 5-Achsen-CNC-Maschine kombinieren die Räder geringes Gewicht, hohe Steifigkeit und optimierte Aerodynamik. Ihr universelles Design macht sie auch für andere Hochleistungsfahrzeuge wie Porsche oder Lamborghini interessant.

Analoge Faszination trifft Hightech Ziel des Projekts war es, die analoge, drehfreudige Charakteristik des Honda S2000 zu erhalten. Für Klang und Durchzug sorgen ein seltener Amuse-Titanium-Krümmer und eine 70-mm-Euro-Dual-Abgasanlage.