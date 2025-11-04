Neue Hemi-V8 aus der Kiste: Crate-Engines mit bis zu 1.000 PS

V8-Motoren ziehen im Stellantis-Konzern nicht nur in Serienmodellen verstärkt wieder ein, auch bei den Nachrüstmotoren – den sogenannten Crate Engines – stockt Stellantis zur SEMA 2025 sein Angebot erneut auf. Sein Comeback im Portfolio der Kisten-Motoren feiert der legendäre Hemi-Hellephant – allerdings mit zahlreichen Verbesserungen. Ganz neu ist dagegen der Direct Connection 354 Supercharged Drag Pak Hemi-Motor, wie er auch im neuen Werksdragster Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak zum Einsatz kommt.

Neu strukturiert hat Stellantis auch seine Abteilungen für die Performance-Teile. Direct Connection wurde in die neu gegründete Street and Racing Technology (SRT) Performance-Abteilung eingegliedert. Diese ist auch für die SRT-Hochleistungsmodelle und die Motorsport-Initiativen der amerikanischen Stellantis-Marken verantwortlich, darunter Dodges Teilnahme an der NHRA und die kürzlich angekündigten Pläne der Marke Ram, 2026 in die NASCAR Truck Series zurückzukehren.

1.000 PS aus der Kiste Der bereits 2028 vorgestellte Hellephant A30 426 Kompressor-Hemi-Motor erhielt zahlreiche Modifikationen. Zum Paket gehören ein neuer, steiferer Alu-Motorblock, eine neue, geschmiedete Stahlkurbelwelle, neue, hochfeste Stahlpleuel sowie ein verbesserter 3,0-Liter-Doppelschraubenkompressor mit optimierter Riemenanbindung. Aus seinen sieben Litern Hubraum holt der Hellephant-V8 1.000 PS und bis zu 1.288 Nm Drehmoment.

Bestellt werden kann der Hellephant-V8 ab sofort. Als Grundpreis ruft Stellantis 34.995 Dollar (rund 30.400 Euro) auf. Als Einbauempfehlung für den Hellephant-V8 nennt Stellantis quasi jedes Rennfahrzeug oder Straßenfahrzeuge vor Baujahr 1976. Für einen problemlosen Umbau sorgen verschiedene Plug-and-Play-Motorkits, die optional erworben werden können.