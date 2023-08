Haben Sie sich auch schonmal gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass die Verbrecher in Hollywood-Filmen die Polizei nicht hören, wenn sie vorfährt? Schließlich stecken in den Dienstfahrzeugen großvolumige Achtzylinder, die nicht gerade für akustische Zurückhaltung bekannt sind. Vielleicht existiert dieses Problem ja in der echten Welt abseits der Leinwand – und vielleicht werden es Gauner und Ganoven im kalifornischen Pasadena künftig ein bisschen schwerer haben.