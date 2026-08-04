Volvo EX50 statt EX40: Mit neuer Plattform günstiger und größer

Autobauer Volvo ist derzeit auf dem US-Markt mit den vier elektrischen Crossover-Modellen EX30, EX40 , EX60 und EX90 vertreten, plant aber, im Bereich der Elektromodelle weiterzuwachsen. Einen entsprechenden Impuls könnte ein neues Einstiegsmodell liefern. Wie die Automotive News berichtet, arbeitet Volvo an einem neuen Modell unterhalb des EX60. Der bislang als Basismodell fungierende EX30 wird nach dem Modelljahr 2026 aus dem US-Programm gestrichen. Das hatte Volvo bereits im März 2026 angekündigt. Hier hat die Zoll- und Elektroautoförderpolitik der Trump-Regierung so stark an der Rentabilität gesägt, dass sich ein Import nicht mehr lohnt. Der versprochene Einstiegspreis von unter 35.000 US-Dollar war nicht mehr zu halten, derzeit wird der EX30 zu Preisen ab rund 40.000 Dollar abverkauft.

EX50 wird größer, leistungsfähiger und günstiger Der neue mutmaßlich EX50 getaufte Elektro-SUV soll auf dem US-Markt den bisher angebotenen EX40 ersetzen und bereits 2027 auf den Markt kommen. Der neue EX50 setzt dabei auf die kostengünstigere SPA3-Architektur, die auch den Volvo EX60 trägt. Der EX40 baut noch auf der älteren CMA-Plattform auf. Mit dem Plattformwechsel soll der EX50 gegenüber dem EX40 auf auch länger und höher werden. Damit würde er sich gegen Wettbewerber wie das Tesla Model Y, den Hyundai Ioniq 5 oder den Ford Mustang Mach-E platzieren. Zudem bringt der neue Unterbau unter anderem die 800-Volt-Technologie mit, die wiederum für deutlich schneller Ladezeiten sorgen wird. Erwartet werden ein- und zweimotorige Varianten sowie Reichweiten von bis zu 470 Kilometer.

Trotz der höheren Positionierung soll der neue EX50 deutlich günstiger werden als der aktuelle EX40. Der startet in den USA aktuell ab rund 56.500 Dollar. Für den EX50 strebt Volvo nach Informationen der Automotive News einen Einstiegspreis im oberen Bereich von 40.000 US-Dollar an.

Gefertigt werden soll der neue Volvo EX50 ab 2027 im neuen Werk in der Slowakei, das derzeit errichtet wird. Auch der SUV Polestar 7 soll ab 2028 dort gefertigt werden.