Volvo EX60: Kompakt-Elektro-SUV aus der Gigapresse

Der schwedische Autobauer Volvo will in Zukunft auch in der SUV-Mittelklasse auf Elektroantrieb setzen. Dazu bringen die Schweden ab 2026 den EX60. Premiere feiert der neue Elektro-SUV am 21. Januar 2026. Die Produktion des EX60 soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 im schwedischen Volvo-Werk Torslanda beginnen.

EX60 kommt 2026 Der aktuelle Bestseller von Volvo, der Kompakt-SUV XC60, setzt noch breitflächig auf Verbrenner, wobei diese als Mild- oder Plug-in-Hybrid bereits alle elektrifiziert sind. Als reine Elektroversion in diesem Segment bringt Volvo den EX60. Der sortiert sich zwischen dem EX40 und dem EX90 ein. Eine entsprechende Modellbezeichnung haben sich die Schweden längst schützen lassen. Ob der EX60 den XC60 komplett ablöst oder zunächst nur ergänzt, ist noch nicht bekannt.

Einen ersten Blick auf den EX60 gewährte Volvo bereits im Rahmen der ES90-Präsentation. In einem Video ist in einer kurzen Sequenz das Heck des EX60 zu sehen. Das Design der Rückansicht erinnert natürlich an die Schwestermodelle EX40 und EX90. Beim 60er-gestalten die Schweden das Rücklicht allerdings mit zwei senkrechten LED-Streifen, die mit leichtem Versatz von der Heckklappe in die Kotflügel springen. Dies ist in einem jüngst veröffentlichten Teaserbild noch besser zu erkennen.

Volvo EX60 auf neuer Plattform Kommen soll der neue Volvo EX60 ab Anfang 2026. Er ist dann das erste Modell der Schweden, das auf der SPA3-Plattform, der dritten Generation der speziell für Elektroautos entwickelten Fahrzeugtechnologie der Marke, aufbauen wird. Mit der SPA3, einer Weiterentwicklung der Plattform des EX90, führt Volvo dann auch die Produktionstechnik Mega-Casting ein (siehe Video und Fotoshow). Das Druckgussverfahren erlaubt große Fahrzeugstrukturen im Fahrwerksbereich komplett in einem Aluminium-Bauteil zu formen. Das spart Gewicht, reduziert die Produktionszeit und erhöht die Festigkeit. Zunächst wollen die Schweden nur den hinteren Teil der Bodengruppe verschiedener E-Autos im Mega-Casting-Verfahren herstellen.

Batterie als Teil der Struktur Mega-Casting ist aber auch die Voraussetzung für eine weitere E-Auto-Technologie, das sogenannte Cell-to-Chassis-Design. Dabei sollen die Batteriezellen von E-Autos direkt in die Struktur des E-Autos eingebaut werden, was Platz spart und für eine erheblich gesteigerte Energiedichte des gesamten Akku-Systems sorgen soll. Die entsprechenden Giga-Pressen für die Produktion des EX60 im schwedischen Werk Torslanda sind bereits geordert.