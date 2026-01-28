AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
E-Auto

Volvo EX60 gegen Audi Q6 und Mercedes GLC: Knackt Volvo die deutsche 800-Volt-Elite?

Vergleich Volvo EX60 vs. Audi Q6 und Mercedes GLC
Knackt der Schwede die deutsche 800-Volt-Elite?

Ein erster Vergleich der elektrischen Premium-SUV mit 800-Volt zeigt, wie sich der neue Volvo EX60 gegen Audi Q6 e-tron und Mercedes GLC mit EQ-Technologie schlägt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.01.2026
Als Favorit speichern
Volvo EX60, Audi Q6, Mercedes GLC
Foto: Hersteller, Schönfeld

Lange galt die 800-Volt-Technik als exklusives Privileg für Sportwagen und elektrische Oberklasse. Inzwischen ist sie dort angekommen, wo die Stückzahlen deutlich höher ausfallen – bei den Premium-SUV der Mittelklasse. Reichweiten jenseits der 600 Kilometer, Ladezeiten auf Kaffeepausen-Niveau und Software, die mehr kann, als nur navigieren, sind plötzlich harte Verkaufsargumente.

Volvo will mit dem neuen EX60 genau hier angreifen und gleich die Maßstäbe neu definieren. Bis zu 810 Kilometer Reichweite, 370 kW Ladeleistung und ein Preis, der den deutschen Premium-Wettbewerb nervös machen dürfte. Einen ersten Vergleich gegen den ebenso frischen BMW iX3 hat der Schwede bereits bestanden. Jetzt folgen Audi Q6 e-tron und Mercedes GLC mit EQ-Technologie ...

Mehr zum Thema Sportwagen