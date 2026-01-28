Volvo EX60 gegen Audi Q6 und Mercedes GLC: Knackt Volvo die deutsche 800-Volt-Elite?

Lange galt die 800-Volt-Technik als exklusives Privileg für Sportwagen und elektrische Oberklasse. Inzwischen ist sie dort angekommen, wo die Stückzahlen deutlich höher ausfallen – bei den Premium-SUV der Mittelklasse. Reichweiten jenseits der 600 Kilometer, Ladezeiten auf Kaffeepausen-Niveau und Software, die mehr kann, als nur navigieren, sind plötzlich harte Verkaufsargumente.

Volvo will mit dem neuen EX60 genau hier angreifen und gleich die Maßstäbe neu definieren. Bis zu 810 Kilometer Reichweite, 370 kW Ladeleistung und ein Preis, der den deutschen Premium-Wettbewerb nervös machen dürfte. Einen ersten Vergleich gegen den ebenso frischen BMW iX3 hat der Schwede bereits bestanden. Jetzt folgen Audi Q6 e-tron und Mercedes GLC mit EQ-Technologie ...