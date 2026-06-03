BMW M2 M xDrive: Schneller mit Allradantrieb

Bislang war der kompakte BMW M2 ausschließlich mit Hinterradantrieb zu haben. Ab Spätsommer 2026 haben M-Fans obendrein die Möglichkeit, das potente Coupé mit Allradantrieb ausrüsten zu lassen.

Sechszylinder mit Euro-7-Update Die Bayern kombinieren dazu den bekannten Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbomotor mit 480 PS und maximal 600 Nm mit dem Allradsystem M xDrive. Der verteilt das Antriebsmoment mithilfe einer elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung im Verteilergetriebe situativ, stufenlos und vollvariabel zwischen den beiden Achsen. Das aktive M-Differenzial an der Hinterachse portioniert die Power zusätzlich bedarfsgerecht zwischen den beiden Hinterrädern. Insgesamt steigt damit das Traktionspotenzial des M2, die typisch heckbetonte Fahrdynamik soll aber erhalten bleiben. Zudem greift der Allradantrieb nur bei Bedarf ein. Im Normalfall erfolgt der Antrieb weiterhin ausschließlich über die Hinterräder.

Speziell auf den Allradantrieb abgestimmt zeigen sich das Fahrwerk sowie die Traktionskontrolle und die Fahrstabilitätsregelung. Die Steuerung des M xDrive ist über das M-Setup-Menü konfigurierbar. Unter anderem steht hier der Modus 2WD bei deaktivierter Fahrstabilitätsregelung zur Wahl.

Zeitgleich mit der Allrad-Option zieht in den M2 der auf die Euro-7-Norm angepasste Reihensechszylinder ein. BMW setzt dabei bei allen M-Reihensechszylindern auf die BMW M Ignite Technologie – ein Vorkammer-Verbrennungsverfahren, das den Verbrauch im Hochlastbereich deutlich senken soll. Einzige Schaltoption im M2 mit Allradantrieb ist die Achtgang-Automatik.

Spurtzeiten sinken Wer sich für schnelle Spurts begeistert, dürfte den M2 M xDrive lieben. Er beschleunigt in 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h und unterbietet das entsprechende Modell mit reinem Hinterradantrieb um 0,3 Sekunden. Die 200-km/h-Marke erreicht der BMW M2 mit M xDrive nach 12,8 Sekunden. In Sachen Höchstgeschwindigkeit gibt es keine Unterschiede zum hinterradgetriebenen M2. Der Topspeed ist auf 250 km/h limitiert und lässt sich durch das optionale M Driver’s Package auf 285 km/h steigern.

Neu ins Farbenangebot kommt die BMW-Individual-Sonderlackierung im Farbton Borusan Turkish Blue.

Marktstart und Preise Gebaut wird der neue BMW M2 mit M xDrive ab August 2026 im BMW-Werk San Luis Potosí in Mexiko. Als wichtigste Absatzmärkte für den BMW M2 mit M xDrive nennt BMW die USA, Deutschland und China. Bestellbar ist der neue M2 ab sofort. Als Grundpreis ruft BMW 81.300 Euro auf. Damit liegt der Allradaufschlag bei 3.000 Euro.