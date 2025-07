Volvo EX90 Plus Executive Edition: Volle Hütte für Dienstwagenfahrer

Wie schnell sich die Autoindustrie auf neue Rahmenbedingungen einstellen kann, wenn diese für sie günstig sind, zeigt das Beispiel des neuen Volvo EX90 Plus Executive Edition. Der schwedische Autobauer macht mit dem üppigst ausgestatteten Sondermodell Dienstwagenberechtigten ein Angebot, das das neue Limit zur begünstigten Besteuerung von elektrisch angetriebenen Modellen mit seinem Preis von 99.990 Euro bis auf zehn Euro ausschöpft.

Üppige Komfortausstattung

Wenn der Arbeitgeber einen entsprechenden Dienstwagenrahmen einräumt, dürfen sich Arbeitnehmer, die den neuen EX90 in der Plus Executive Edition wählen, über Sitzbezüge aus dem nachhaltigen Recycling-Material Nordico in einer anthrazitfarbene Farbgebung freuen, die einen harmonischen Kontrast zum grauen Dachhimmel und den ebenfalls grauen Ziernähten bilden. Die verbauten Komfortsitze bringen eine Sitzheizung, eine Belüftung, eine Lendenwirbelstütze sowie eine einstellbare Beinauflage mit. Fondpassagiere werden ebenfalls mit einer Sitzheizung verwöhnt; abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule sorgen für mehr Privatsphäre.