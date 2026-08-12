VW ID. California Cruise: Das ist der erste Elektro-Camper von VW

Bei Volkswagen basieren die aktuellen Wohnmobilangebote auf dem Multivan, der die Basis für den California stellt, und dem Crafter, der den Grand California trägt. Wer auf einen rein elektrischen Antrieb schielt, guckt bislang in die Röhre. Das soll sich künftig aber ändern.

Mehrere E-Camper geplant VW kündigt für den Caravan Salon 2026 in Düsseldorf den ID. California Cruise an. Der basiert auf dem Elektrobus ID. Buzz . Ein entsprechendes Modell wurde in der Vergangenheit zwar schon mehrfach kolportiert, ist dann aber nie gekommen. Mit dem ID. California Cruise soll jetzt auch bei den Reisemobilen das Elektrozeitalter ausgerufen werden.

Und es wird nach VW-Angaben nicht bei einem Modell bleiben. Kommen soll eine ganze Generation vollelektrischer Campervans, die etappenweise bis 2028 ausgerollt wird. Denkbar wird damit auch ein elektrischer Grand California, denn schließlich gibt es den großen Transporter als E-Crafter bereits mit einem Elektroantrieb.

Innenraumkonfiguration noch offen In welcher Konfiguration der ID. California Cruise kommen wird, lässt VW noch offen. Auf einem ersten Teaserbild zum E-Camper lässt sich lediglich eine Rückbank mit Bettfunktion ausmachen. Da der Buzz mit zwei seitlichen Schiebetüren antritt, ist hier kein Platz für eine integrierte Küche oder Schränke. Nicht vorhanden ist auch ein erhöhtes Dach oder gar ein Aufstelldach, das Stehhöhe erlauben würde. Man darf also gespannt sein, ob der Cruise nur als Basismodell für die neue E-Camper-Familie dient und weitere, umfangreicher ausgestattete Varianten nachgeschoben werden.

Vom Basiskonzept bietet der ID. Buzz viele Optionen. Zu haben sind zwei Radstände und drei verschiedene Antriebskonfigurationen mit 140 kW (190 PS), 210 kW (286 PS) und als GTX mit Allradantrieb und 250 kW (340 PS). Die Reichweiten der drei verschiedenen Batterie-Optionen liegen zwischen 359 und 485 Kilometer. Nachladen lassen sich die Akkus mit bis zu 200 kW-Ladeleistung. In 20 Minuten lassen sich so knapp 230 Kilometer nachladen.