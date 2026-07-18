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Fahrberichte

Chrysler Voyager im Original-Test von auto motor und sport

Chrysler Voyager von 1988 im historischen Test
Sieben Sitze auf der Fläche eines Mercedes 190E

In den USA sind fast die Hälfte der verkauften Minivans Chrysler Voyager, als das Auto in Europa kommt und der Test in auto motor und sport 19/1988.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.07.2026
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Chrysler Voyager Original-Test auto motor und sport 19/1989
Foto: Hans Peter Seufert

Man mag es heute kaum glauben, aber in den 1980er-Jahren waren Minivans in den USA im Trend: Eine Million Voyager verkaufte Chrysler im Heimatmarkt, bevor der Siebensitzer 1988 nach Europa kam. Dort traf er auf den Renault Espace als praktisch einzigen Konkurrenten im Segment. Alternativ kauften Familien große Kombis wie Ford Sierra Turnier, Opel Omega Caravan oder das Mercedes T-Modell (S 124).

Japanische Hersteller machten den Van-Pionieren Chrysler und Renault schnell Konkurrenz: Mitsubishi Space Wagon und Nissan Prairie boten Van-Variabilität und reichlich Innenraum auf der Grundfläche und zum Preis eines Mittelklasse-Autos. Toyota stieß in den 90er-Jahren mit dem Previa hinzu, weitere Hersteller folgten: Fiat, Citroën, Peugeot und Lancia ...

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