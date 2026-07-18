Chrysler Voyager im Original-Test von auto motor und sport

Man mag es heute kaum glauben, aber in den 1980er-Jahren waren Minivans in den USA im Trend: Eine Million Voyager verkaufte Chrysler im Heimatmarkt, bevor der Siebensitzer 1988 nach Europa kam. Dort traf er auf den Renault Espace als praktisch einzigen Konkurrenten im Segment. Alternativ kauften Familien große Kombis wie Ford Sierra Turnier, Opel Omega Caravan oder das Mercedes T-Modell (S 124).