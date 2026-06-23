Wie gut sind Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer und Co. als Gebrauchtwagen?

Häufiger als mit anderen Autos findet man Menschen, die ihren VW Bus (wir meinen hier die klassische Variante der Baumuster T1 bis T6) lieben wie ein Familienmitglied. Das liegt unter anderem daran, dass so ein Bus praktisch am ganzen Leben teilnimmt. Urlaubsreisen in voller Bestuhlung, Ausflüge mit Übernachtung im Auto, die Umzugshilfe für die erste eigene Wohnung der Kinder sowie unzählige Einsätze dazwischen und darüber hinaus prägen die Beziehung zu so einem Kleinbus. Entsprechend lang werden privat genutzte Bullis in der Regel gehalten, was nicht zuletzt durch die meist sehr robuste Technik begünstigt wird.