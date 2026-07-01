160-PS-Diesel exklusiv für Camper: Fiat Ducato

Der überarbeitete 160-PS-Motor basiert auf der dritten Generation des Multijet-Turbodiesels mit einem Hubraum von 2,2 Litern. Er erfüllt die strengen Anforderungen der Euro-6e-Abgasnorm und ist speziell für den Heavy-Duty-Einsatz ausgelegt. Kunden können zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe (MT6) und einer Achtgang-Automatik (AT8) wählen. Dabei bietet die Automatikversion ein maximales Drehmoment von 400 Nm, während das Schaltgetriebe mit 380 Nm etwas weniger Kraft liefert.

Diese Werte positionieren den Motor zwischen den bestehenden Varianten mit 140 PS (schwächer) und 180 PS (stärker). Der Vorteil liegt in einem ausgewogenen Verhältnis aus Leistung und Kosten: Während der stärkste Motor ausschließlich mit Automatik erhältlich ist, bleibt bei der neuen 160-PS-Version auch eine Handschaltung verfügbar – ein Aspekt, der besonders preisbewusste Käufer anspricht.

Exklusiv für Wohnmobile: Die Strategie von Fiat Fiat hat entschieden, den neuen Motor ausschließlich für Wohnmobile und Campervans anzubieten. Diese Entscheidung basiert auf einer klaren Marktfokussierung: In der Caravaning-Branche war die 160-PS-Version schon vor ihrer Streichung im Jahr 2022 äußerst beliebt. Sie bietet ausreichend Leistung für Fahrzeuge mit hohem Gewicht oder Anhängerbetrieb, ohne in die teurere Leistungsklasse des 180-PS-Motors wechseln zu müssen.

Für gewerbliche Anwendungen wie Lieferdienste oder Handwerksbetriebe sieht Fiat hingegen keinen Bedarf an dieser Motorisierung. Diese Zielgruppen greifen entweder zu den günstigeren Varianten mit 120 oder 140 PS oder direkt zur Topmotorisierung mit 180 PS.

Vorteile für Camper: Leistung trifft Effizienz Wohnmobilhersteller begrüßen die Rückkehr des Motors ausdrücklich. Die Kombination aus ausreichender Leistung und moderaten Kosten macht ihn zur idealen Wahl für Fahrzeuge der 3,5-Tonnen-Klasse. Besonders bei voll ausgestatteten Campingbussen am Gewichtslimit ist das Plus an Drehmoment gegenüber dem 140-PS-Modell spürbar.

Ein weiterer Vorteil ist die Verfügbarkeit eines Schaltgetriebes – eine Option, die bei der stärksten Variante nicht mehr vorgesehen ist. Dies ermöglicht Käufern mehr Flexibilität bei der Konfiguration ihres Fahrzeugs.

Nachhaltigkeit durch neue Kraftstoffoptionen Mit der Einführung des HVO-Diesels (Hydrotreated Vegetable Oil) bietet Fiat zudem eine umweltfreundlichere Alternative zum herkömmlichen Diesel an. Dieser Kraftstoff reduziert CO₂-Emissionen um bis zu 90 % und ist kompatibel mit allen Euro-6-Motoren von Stellantis, einschließlich des neuen Multijet-Motors.

Allerdings gibt es Herausforderungen: HVO-Diesel ist teurer als herkömmlicher Diesel und in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Dennoch könnte diese Option langfristig dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Wohnmobilreisen zu verringern.