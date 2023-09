In Kürze feiert Volkswagen die Markteinführung des neuen ID.7 (siehe Video). Die Elektro-Limousine ist bereits in ihrer Standardvariante mit einem an der Hinterachse positionierten und 210 kW (286 PS) sowie maximal 550 Newtonmeter starken E-Motor alles andere als schwächlich unterwegs. Zudem will VW schnell eine GTX-Version nachschieben, die dann über zwei Motoren, Allradantrieb und vermutlich 250 kW (340 PS) verfügt. Doch das muss nicht das Ende der Leistungs-Fahnenstange sein, wie das Showcar ID.X Performance zeigt, das kürzlich beim ID.-Treffen in Locarno debütierte.

Die in der Stadt im Schweizer Kanton Tessin enthüllte Konzeptstudie "reizt die Möglichkeiten des MEB aus", sagt Maria Soni Reissfelder, Head of Marketing & Sales VW ID.-Family. Wie der kommende ID.7 GTX verfügt der ID.X Performance über ein zweimotoriges Antriebs-Layout mit einem permanenterregten Synchronmotor an der Hinter- und einem Asynchronmotor an der Vorderachse. Die Vorteile dieses Antriebstyps sollen in seiner kurzzeitigen Überlastfähigkeit sowie in besonders geringen Schleppverlusten liegen. Daher eigne sich dieser Motortyp optimal, um kurzzeitig mehr Leistung in einem Boost-Modus bereitzustellen, sagt VW.