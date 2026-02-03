Was das Aus für Tesla Model S und X für Käufer bedeutet

Das Model S, eingeführt im Jahr 2012, war Teslas erstes eigenständig entwickeltes Fahrzeug und setzte neue Maßstäbe in der Elektromobilität. Mit einer Reichweite von über 600 Kilometern und beeindruckender Beschleunigung wurde es schnell zum Statussymbol. Drei Jahre später folgte das Model X, ein SUV mit den ikonischen Falcon-Wing-Türen, das ebenfalls für Aufsehen sorgte. Beide Modelle nutzten dieselbe technische Plattform und waren lange Zeit die Aushängeschilder von Tesla.

Gründe für das Produktionsende Die Entscheidung, die Produktion einzustellen, ist nicht überraschend. In den letzten Jahren wurden die Verkaufszahlen von Model S und X durch die günstigeren und massentauglicheren Modelle 3 und Y übertroffen. Im Jahr 2025 machten diese beiden Modelle 97 Prozent der Tesla-Verkäufe aus. Hinzu kommt die zunehmende Konkurrenz durch andere Elektroautohersteller wie BYD, die mit preiswerteren Alternativen Marktanteile gewinnen.

Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt Mit der Einstellung der Produktion könnten die Preise für gebrauchte Model S und X steigen, da die Verfügbarkeit neuer Fahrzeuge sinkt. Tesla hat jedoch versichert, dass der technische Support und die Software-Updates für diese Modelle weiterhin gewährleistet bleiben. Dies könnte die Attraktivität der Fahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt erhöhen.

Die Zukunft von Tesla: Optimus und Autonomie Die Produktionsstätten in Fremont werden für die Herstellung des humanoiden Roboters Optimus umgerüstet. Elon Musk bezeichnet Optimus als das 'größte Produkt aller Zeiten' und sieht darin die Zukunft des Unternehmens. Neben Robotik setzt Tesla auch auf autonome Fahrzeuge, obwohl diese Technologien noch nicht marktreif sind. Die strategische Neuausrichtung zeigt, dass Tesla sich von einem reinen Elektroautohersteller zu einem Technologieunternehmen entwickeln möchte.

Was bedeutet das für Käufer? Für bestehende Besitzer von Model S und X ändert sich zunächst wenig. Tesla hat zugesichert, dass der technische Support und die Ersatzteilversorgung langfristig gewährleistet sind. Potenzielle Käufer sollten jedoch schnell handeln, da die Verfügbarkeit neuer Fahrzeuge begrenzt ist. Die Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf den Wiederverkaufswert haben, wenn keine neue Modellgeneration nachkommt.